Наталка Денисенко встретила Новый год с мужем, который служит в ВСУ

Наталка Денисенко с семьей. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Знаменитости продолжают публиковать новогодние фото и видео с поздравлениями. Актриса Наталка Денисенко активно показывает в соцсетях свою жизнь. Вместе с мужем, актером Андреем Фединчиком, который служит в ВСУ, и шестилетним сыном она встретила Новый год в Одессе.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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Денисенко с семьей в Одессе

Актриса, которая две недели назад отпраздновала свое 34-летие, наконец-то увиделась с мужем, Заслуженным артистом Украины, актером Андреем Фединчиком. С начала полномасштабной войны он вступил в ряды ВСУ и защищает нашу страну от оккупантов. Из-за этого супруги крайне редко видятся.

2024 год Денисенко, Фединчик и их маленький сын Андрей встретили на берегу Черного моря в одном из популярных гостиничных комплексов Одессы. Впрочем, сразу после обращения Президента Украины Владимира Зеленского и исполнения гимна звездная семья отправилась в номер отдыхать.

Наталка Денисенко с семьей в Одессе. Фото: Instagram/natalka_denisenko

В новогоднюю ночь оккупанты запустили, в частности, по Одессе беспилотники. Уничтожение одного из них увидела Денисенко. Впрочем, она заверила, что в гостиничном комплексе есть надежное укрытие. Также актриса опубликовала видео, как проводит время с мужем и сыном на пляже Ланжерон у моря.

Напомним, ранее мы писали, как во время войны Наталке Денисенко писал режиссер из России. Также мы рассказывали, что Денисенко в нижнем устроила фотосессию в ванной комнате.