Нацотбор на Евровидение 2024 — названы главные претенденты на победу

Кубок Евровидения. Фото: Общественное Вещание

Украинские музыкальные эксперты назвали главных претендентов на победу в Нацотборе на Евровидение 2024 года.

Издание Телеграф пообщалось с музыкальным обозревателем Нателлой Кирс, продюсером премии YUNA Игорем Панасовым и радиоведущим Сержем Гагариным.

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Неожиданный претендент на победу

Музыкальные эксперты, которые давно имеют дело с Евровидением, тщательно проанализировали песни конкурсантов и определили, какие из них больше всего подходят под формат конкурса и могут претендовать на победу в нацотборе.

Победить в нацотборе самые большие шансы у Ingret с песней "Keeper". Эта певица пропала после того, как в 2017 году заняла второе место в шоу "Голос країни" под руководством Потапа. После этого она подписала контракт с продюсерским центром MO3GY и приняла участие в нацотборе 2018 года. Однако в обоих случаях она успеха не добилась.

Эксперты видят именно ее главным претендентом на победу через месседж ее песни.

"Ее песня о женственности и женщине во время войны, про это текст. Благодаря точности посыла и голоса, который очаровывает с первых секунд, в нем есть игра, в нем есть отражение самого конкурса, что он о песне, о таланте. И Ingret это отражение состояния женщины, у которой мужчина на войне, тоже фидбек на идею конкурса. Думаю, она содержит самые важные аспекты сегодняшней культуры и характера Украины", — говорит независимый музыкальный обозреватель Нателла Кирс.

Второе место эксперты отдали Melovin с песней "DREAMER". По мнению продюсера премии YUNA Игоря Панасова, его песня достаточно легкомысленна для европейской аудитории. И, тем не менее, жюри нацотбора окажется перед достаточно сложным выбором, поскольку песни как Ingret, так и Melovin достаточно сильны. Однако "DREAMER" Меловина может лучше принять Европа.

Третьим лидером стала коллаборация alyona alyona & Jerry Heil. Их песня Teresa & Maria стала лидером по количеству просмотров в YouTube, а также занимает первое место в европейском голосовании на официальном сайте Евровидения. Так что вполне возможно, что именно они станут лидерами голосования телезрителей и уже жюри придется решать, кто поедет на конкурс в Швецию, считает радиоведущий Серж Гагарин.

Замыкает топ-4 претендентов на победу в нацотборе группа "Ziferblat" с песней "Place I Call Home". В прошлом году, после выхода альбома, они произвели фурор в кругу музыкальных эстетов. Это не особенно повлияло на количество просмотров и прослушиваний, но музыкальным феноменом в известной степени их уже называют.

Нателла Кирс, Игорем Панасов и Серж Гагарин не считают, что победителем станет YAKTAK, несмотря на то, что он один из фаворитов концурса сейчас. Музыкальные эксперты считают его конкурсную песню слишком легкомысленной для сегодняшнего дня и поэтому она вряд ли получит массовую поддержку на самом конкурсе.

Напомним, музпродюсер Нацотбора-2024 прокомментировал скандал вокруг группы NAHABA.

Также мы писали, что в сети раскритиковали песню певца Yaktak для "Евровидения".