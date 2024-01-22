Зачем им это видеть — украинцев безумно возмутил отдых Ксении Мишиной на Бали

Ксения Мишина на Бали. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина поделилась новыми фотографиями и видео с отдыха. Украинцы жестко захейтили артистку, показывающую загар с Бали в то время, как военные отдают за нее свою жизнь.

Звезда выложила пост в instagram, а украинцы оставили комментарии.

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Украинская актриса Ксения Мишина, сыгравшая главную роль в сериале "Крепостная", сейчас отдыхает на Бали. Она поделилась новыми фотографиями, и это сильно возмутило ее подписчиков.

"Жизнь — удивительная история. Просто дело в том, что некоторые люди не осознают, что они авторы и могут писать ее так, как захотят" , — написала актриса под видео, в котором купается под водопадом.

Украинцев выбесили эти слова, ведь сейчас абсолютно не все граждане страны могут выбирать себе жизнь из-за войны. В комментариях люди написали все, что думают о "беззаботной актрисе".

"Вот живет человек, ни о чем не думает, что война, что беженцы, в каждом городе стало привычным видеть военных без ног на протезах, с костылями, люди живут в сараях, потому что нет дома, а она выставляет такие видео, неужели не понимает, как она раздражает людей. Противно, стыдно смотреть".

"Особенно мужчины сейчас ну не то слово имеют возможность жить, как хотят, жены военных, да и вообще семьи, дети…"

"Зачем нам это видеть? Сейчас такое не воспринимается положительно, когда ребята в окопах ноги отмораживают".

"Лучше выложи пост, как донатышь на ЗСУ! А донатышь ли вообще? Люди в окопах сидят при -17, но, к сожалению, не всех украинцев это волнует?"

Комментарии под постом Ксении Мишиной. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Комментарии под постом Ксении Мишиной. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Некоторые подписчики отметили красоту девушки, ее стройные ноги и загорелое лицо, однако большинство возмущено такой позицией актрисы.

"Спасибо за пейзаж и мотивацию на красивые идеальные ножки".

"Очень хорошо! Не согласна. Не все зависит от человека, бывают разные обстоятельства, к сожалению…"

"Этому красивому телу очень мешает топ и высокие шорты".

Комментарии под постом Ксении Мишиной. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Украинцы, написавшие гневные комменты, считают сейчас неуместным поститься видео с отдыха, когда в Украине другие люди живут в тяжелых условиях. Ксения Мишина продолжает делиться экзотическим контентом.

Ранее Ксения Мишина попала в ДТП на Бали.

Также Ксения Мишина рассказала о конфликте с россиянкой в Таиланде.