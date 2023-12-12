Навіть не приховують — Каменських показалася вдома у Києві, а Потап подався у Барселону

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських і Потап останні тижні провели у США, а саме у Маямі, відвідуючи іспаномовні телевізійні шоу і популяризуючи нову пісню NK — "Tu y Yo". Після цього Потап вирушив у Дубаї, щоб відвідати різні заходи, тепер же він прямує у Барселону, коли Настя повернулася додому у Київ.

Про це подружжя повідомляє на своїх сторінках в Instagram.

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Після безлічі чуток про місцезнаходження Потапа і їхнє розставання з Настею Каменських, він почав демонструвати у соціальних мережах, де знаходиться, та розповідати про свої плани.

Також продюсер тепер часто демонструє фото і відео зі своєю дружиною, проте разом вони лише під час закордонних відряджень. Ба більше, Настя показує свого чоловіка у соціальних мережах набагато рідше.

Останній тиждень подружжя просувало нову пісню "Tu y Yo", співавтором якої є Потап, у Маямі. Потім шоумен вирушив у справах у Дубаї, а Настя поїхала на свій концерт до Молдови і після — додому в Україну.

Скриншот зі сторіс instagram.com/kamenskux

"Неймовірно люблю затишні ранки вдома", — написала співачка у сторіс.

Тим часом як Потап розповів, що вирушає у Барселону, де, за чутками, і проживає останні роки.

"Після продуктивного часу в Дубаї, з його безліччю ділових зустрічей, відео-кліпів, фотосесій і рекламних компаній, я відправляюся до Барселони. За останній час в Іспанії ми успішно реалізували кілька значних відео та аудіо-проектів, як на внутрішньому ринку, так і в Україні", — розповів Потап.

Попри те, що у дописі він згадав і те, що в Іспанії займається допомогою Україні і збором гуманітарки, все рівно нарвався на хейт з боку підписників. Вони вважають, що продюсер втік від війни.

Також прихильники припускають, що Потап з Настею всеж розійшлися і тепер лише працюють разом.

Нагадаємо, Потап розповів, куди вилетів з Дубаю та чим займатиметься.

Також ми писали, що Потап и Настя розлучилися і скоро оголосять про розрив.