Даже не скрывают — Каменских показалась дома в Киеве, а Потап отправился в Барселону

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап последние недели провели в США, а именно в Майами, посещая испаноязычные телевизионные шоу и популяризируя новую песню NK — "Tu y Yo". После этого Потап отправился в Дубай, чтобы посетить разные мероприятия, теперь же он направляется в Барселону, а Настя вернулась домой в Киев.

Об этом супруги сообщают на своих страницах в Instagram.

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После множества слухов о местонахождении Потапа и их расставании с Настей Каменских, он начал демонстрировать в социальных сетях, где находится, и рассказывать о своих планах.

Также продюсер теперь часто демонстрирует фото и видео со своей женой, однако вместе они только во время заграничных командировок. Более того, Настя показывает своего мужа в социальных сетях гораздо реже.

Последнюю неделю супруги продвигали новую песню "Tu y Yo", соавтором которой является Потап, в Майами. Затем шоумен отправился по делам в Дубае, а Настя уехала на свой концерт в Молдову и после — домой в Украину.

Скриншот со сторис instagram.com/kamenskux

"Невероятно люблю уютное утро дома", — написала певица в сторис.

Тем временем, как Потап рассказал, что отправляется в Барселону, где, по слухам, и проживает последние годы.

"После продуктивного времени в Дубае, с его множеством деловых встреч, видеоклипов, фотосессий и рекламных компаний, я отправляюсь в Барселону. За последнее время в Испании мы успешно реализовали несколько значительных видео и аудио-проектов, как на внутреннем рынке, так и в Украине", — рассказал Потап.

Несмотря на то, что он вспомнил и то, что в Испании занимается помощью Украины и сбором гуманитарки, все равно нарвался на хейт со стороны подписчиков. Они считают, что продюсер сбежал от войны.

Также поклонники предполагают, что Потап с Настей все же разошлись и теперь только работают вместе.

Напомним, Потап рассказал, куда вылетел из Дубая и чем будет заниматься.

Также мы писали, что Потап и Настя развелись и скоро объявят о разрыве.