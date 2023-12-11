Потап розповів, куди вилетів з Дубаю та чим займатиметься

Репер, бізнесмен Олексій Потапенко. Фото: Instagram/realpotap

Від початку повномасштабної війни місцеперебування репера Потапа активно обговорювали в мережі. Артист, який останнім часом більше займається бізнесом, деякий час був в Іспанії, приїздив до України. Але останні майже два місяці Потап перебуває за кордоном.

У своїх соцмережах Олексій Потапенко розповів, де він зараз та чим займається.

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За словами артиста, після продуктивного часу в Дубаю, де в нього було безліч ділових зустрічей, зйомок відеокліпів, фотосесій і рекламних кампаній, він вирушив до Барселони.

"Барселона і Мадрид — два культурні центри Іспанії, де проживає і працює велика кількість українців. За останній час в Іспанії ми успішно реалізували кілька значних відео- та аудіопроєктів як на внутрішньому ринку, так і в Україні. Також ми залучили більше 20 професіоналів у шоу-індустрії до наших проєктів і є надзвичайно гордими з того, що були частиною Одеського навчального кластера для виробництва відеопродуктів", — написав Потап.

Про це репер пообіцяв детальніше розповісти пізніше. Потап зауважив, що він з командою активно працюють в гуманітарній сфері, надаючи пряму допомогу.

"Від початку війни ми вже відправили 15 контейнерів з допомогою для реабілітації та повернення до нормального життя наших військових героїв. Наша українська громада не залишається осторонь, особливо в галузі медицини, надаючи підтримку в рекреації та наданні медикаментів і товарів першої необхідності для наших військових для всієї України", — підсумував артист, думки про якого в суспільстві різняться.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап, Дядя Вадя та NAPILNIK випустили трек-подяку до Дня ЗСУ. Також ми розповідали, що шоумен Слава Дьомін прокоментував виїзд Потапа за кордон.