Назад у минуле — Оля Цибульська зустріла новий рік у незвичному місці

Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська у Новий рік повернулася у 1993 рік. Співачка показала незвичну локацію, у якій святкувала з родиною.

Фото і відео поділилася в Instagram.

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Оля Цибульська разом з родиною вирушила святкувати Новий рік у Волинську область. Там вони поселилися у санаторії, що знаходиться у лісі і кілька днів насолоджувалися тишею.

Скриншот зі сторіс instagram.com/cybulskaya

На території оздоровчого закладу немає wi-fi і не просто такю Це зроблено для того, щоб відвідувачі читали книги, спілкувалися між собою і насолоджувалися природою, а не інтернетом. Санаторій закликає уявити, що зараз 1993 рік.

Скриншот зі сторіс instagram.com/cybulskaya

Крім прогулянок, Оля та її родина проходила оздоровчі процедури.

Скриншот зі сторіс instagram.com/cybulskaya

А сам новий рік зустріла у басейні з шампанським.

Скриншот зі сторіс instagram.com/cybulskaya

"Зустріла у воді. Просила всесвіт, щоб рік був таким же теплим і приємним, як водичка", — розповіла Цибульська у сторіс і показала себе з макіяжем і келихом у воді.

Нагадаємо, Цибульська розповіла, як чоловік провчив її на Новий рік.

Також ми спитали, що Цибульська розповіла, як зробила невдалий ботокс.