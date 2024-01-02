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Назад в прошлое — Оля Цыбульская встретила новый год в необычном месте

2 января 2024 12:25
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Назад в прошлое - Оля Цыбульская встретила новый год в необычном месте
Певица Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Оля Цыбульская в Новый год вернулась в 1993 год. Певица показала необычную локацию, где праздновала с семьей.

Фото и видео поделилась в Instagram.

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Оля Цыбульская вместе с семьей отправилась праздновать Новый год в Волынскую область. Там они поселились в санатории, который находится в лесу и несколько дней наслаждались тишиной.

 

Скриншот со сторис instagram.com/cybulskaya

На территории оздоровительного заведения нет wi-fi и не просто так. Это сделано для того, чтобы посетители читали книги, общались между собой и наслаждались природой, а не интернетом. Санаторий призывает представить, что сейчас 1993 год.

 

Скриншот со сторис instagram.com/cybulskaya

Кроме прогулок, Оля и ее семья проходили оздоровительные процедуры.

 

Скриншот со сторис instagram.com/cybulskaya

А сам новый год певица встретила в бассейне с шампанским.

 

Оля Цыбульская
Скриншот со сторис instagram.com/cybulskaya

"Встретила в воде. Просила вселенную, чтобы год был таким же теплым и приятным, как водичка", — рассказала Цыбульская в сторис и показала себя с макияжем и бокалом в воде.

Напомним, Цыбульская рассказала, как муж проучил ее на Новый год.

Также мы спросили, что Цыбульская рассказала, как совершила неудачный ботокс.

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