Назад в прошлое — Оля Цыбульская встретила новый год в необычном месте
Оля Цыбульская в Новый год вернулась в 1993 год. Певица показала необычную локацию, где праздновала с семьей.
Фото и видео поделилась в Instagram.
Цыбульская провела праздники в тишине и без связи
Оля Цыбульская вместе с семьей отправилась праздновать Новый год в Волынскую область. Там они поселились в санатории, который находится в лесу и несколько дней наслаждались тишиной.
На территории оздоровительного заведения нет wi-fi и не просто так. Это сделано для того, чтобы посетители читали книги, общались между собой и наслаждались природой, а не интернетом. Санаторий призывает представить, что сейчас 1993 год.
Кроме прогулок, Оля и ее семья проходили оздоровительные процедуры.
А сам новый год певица встретила в бассейне с шампанским.
"Встретила в воде. Просила вселенную, чтобы год был таким же теплым и приятным, как водичка", — рассказала Цыбульская в сторис и показала себя с макияжем и бокалом в воде.
Напомним, Цыбульская рассказала, как муж проучил ее на Новый год.
Также мы спросили, что Цыбульская рассказала, как совершила неудачный ботокс.
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