Цибульська розповіла, як чоловік провчив її на Новий рік

Оля Цибульська в новорічному випуску "Люкс ФМ". Фото: стоп-кадр випуску

Українська співачка Оля Цибульська зізналась, що змінила свої пріорітети на свята після цікавого випадку. Чоловік зірки розіграв її і це все змінило.

Зірка розповіла про це в новорічному випуску радіо " Люкс ФМ".

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Співачка Оля Цибульська дуже полюбляла працювати на новорічні свята, тому що в такі ночі гонорар подвоювався і вдавалось заробити чималі кошти. Однієї зими все змінилося.

Її концертному директору зателефонували, замовили концерт, дали аванс. Чоловік співачки був проти корпоративів на Новий рік, тому вмовляв дружину відмовитися. Вони сильно посварились.

"Ми добре посперечалися, я вдягнулась, приїхала з командою на майданчик і з'ясувалось, що Сергій купив мене на Новий рік... Він попросив одного свого знайомого, якого не знав мій директор. Він заплатив гонорар, аванс і сказав: "Якщо гроші для тебе мають таке велике значення, то на тобі гроші. Я хочу цю новорічну ніч провести з тобою", — розповіла сенсаційну історію зірка.

Співачка була дуже шокована і навіть трохи зла на чоловіка. Грошовий аванс вона витратила, проте другу частину гонорару не взяла. Їй не дозволила совість.

Той випадок змінив її ставлення до цінності та грошей. Вона задумалась, що їй дорожче — родина чи гарний заробіток.

"Коли вас близькі люди просять бути поруч і ви їм настільки потрібні, то треба ставити в пріорітет все таки це. У мене тоді наче пелена впала з очей, я наче протверезіла. Зараз, коли я обираю між роботою і побути поруч, то згадую той випадок і обираю серцем", — зізналась Цибульська.

Раніше Цибульська розповіла, як зробила невдалий ботокс.

Нагадаємо, що співачка потрапила у скандал через зруйновану квартиру батьків.