Названі три серіали, які стали найкращими за версією премії Emmy Awards 2023

Серіал "Ведмідь". Фото: стоп-кадр відео

Американська академія телебачення назвала серіали, які стали найкращими за версією Emmy Awards 2023. Ці три стрічки дуже різні за своїми жанрами і сюжетами.

Про це повідомили на сайті премії.

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"Сварка"

Ця стрічка перемогла в номінації "найкращий міні-серіал або серіал-антологія". Проєкт створив відомий корейський режисер Лі Сон Цзін. Головні ролі зіграли Стівен Йон та Алі Вон.

Це історія про двох людей, які ледве не зіштовхнулись на дорозі автівки і це стало причиною страшної суперечки.

"Спадкоємці"

Він переміг в номінації "найкращий драматичний серіал". Режисером був Джессі Армстронгом. Стрічка розповідає нам про родину Роїв, які є власниками глобальної медіаімперії. Кожен член родини бажає присвоїти собі бізнес, через що між ними відбуваються сварки та справжня не дитяча боротьба.

"Ведмідь"

Стрічка стала "найкращим комедійним серіалом" 2023 року. Серіал зняв режисер Крістофер Сторер. У стрічці події розгортаються навколо молодого шеф-кухаря, який повертається додому, щоб взяти у свої руки керування сімейним магазином із сендвічами.

Головну роль зіграв актор Джеремі Аллен Вайт, який нещодавно опинився на піку популярності після зйомок в рекламі Calvin Klein.

Раніше було названо 5 найпопулярніших серіалів 2023 року за версією IMDb.

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