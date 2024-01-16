Названы три сериала, которые стали лучшими по версии премии Emmy Awards 2023
Американская академия телевидения назвала сериалы, ставшие лучшими по версии Emmy Awards 2023. Эти три картины очень разные по своим жанрам и историям.
Об этом сообщили на сайте премии.
"Ссора"
Эта лента победила в номинации "лучший мини-сериал или сериал-антология". Проект создал известный корейский режиссер Ли Сон Цзин. Главные роли сыграли Стивен Йон и Али Вон.
Это история о двух людях, едва не столкнувшихся на дороге автомобиля, и это стало причиной страшного спора.
"Наследники"
Он победил в номинации "лучший драматический сериал". Режиссером был Джесси Армстронг. Лента рассказывает нам о семье Роев, являющихся владельцами глобальной медиаимперии. Каждый член семьи хочет присвоить себе бизнес, из-за чего между ними происходят ссоры и настоящая недетская борьба.
"Медведь"
Лента стала "лучшим комедийным сериалом" 2023 года. Сериал снял режиссер Кристофер Сторер. В ленте события разворачиваются вокруг возвращающегося домой молодого шеф-повара, чтобы взять в свои руки управление семейным магазином с сэндвичами.
Главную роль сыграл актер Джереми Аллен Уайт, недавно оказавшийся на пике популярности после съемок в рекламе Calvin Klein.
Ранее были названы 5 самых популярных сериалов 2023 года по версии IMDb.
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