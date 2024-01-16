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Названы три сериала, которые стали лучшими по версии премии Emmy Awards 2023

16 января 2024 19:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Названы три сериала, которые стали лучшими по версии премии Emmy Awards 2023
Сериал "Медведь". Фото: стоп-кадр видео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американская академия телевидения назвала сериалы, ставшие лучшими по версии Emmy Awards 2023. Эти три картины очень разные по своим жанрам и историям.

Об этом сообщили на сайте премии.

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"Ссора"

Эта лента победила в номинации "лучший мини-сериал или сериал-антология". Проект создал известный корейский режиссер Ли Сон Цзин. Главные роли сыграли Стивен Йон и Али Вон.

Это история о двух людях, едва не столкнувшихся на дороге автомобиля, и это стало причиной страшного спора.

"Наследники"

Он победил в номинации "лучший драматический сериал". Режиссером был Джесси Армстронг. Лента рассказывает нам о семье Роев, являющихся владельцами глобальной медиаимперии. Каждый член семьи хочет присвоить себе бизнес, из-за чего между ними происходят ссоры и настоящая недетская борьба.

"Медведь"

Лента стала "лучшим комедийным сериалом" 2023 года. Сериал снял режиссер Кристофер Сторер. В ленте события разворачиваются вокруг возвращающегося домой молодого шеф-повара, чтобы взять в свои руки управление семейным магазином с сэндвичами.

Главную роль сыграл актер Джереми Аллен Уайт, недавно оказавшийся на пике популярности после съемок в рекламе Calvin Klein.

Ранее были названы 5 самых популярных сериалов 2023 года по версии IMDb.

Также Андре Тан советовал посмотреть сериалы о моде.

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