Названо 5 найпопулярніших серіалів 2023 року за версією IMDb

Серіал "Спадкоємці". Фото: стоп-кадр трейлеру

Стало відомо, які телевізійні серіали стали найпопулярнішими у минулому році. Рейтинг був складений на основі переглядів глядачів.

Топ склала інтернет-база даних фільмів IMDb.

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"Мандалорець"

П'яте місце в рейтингу зайняв американський серіал у жанрі космічний вестерн. Це перший серіал, який зняли про всесвіт "Зоряних Війн". Головний герой — самотній воїн на ім'я Дін Джарин, який бореться з злочинністю. Він — мисливець за головами.

"Спадкоємці"

Наступним у рейтингу став серіал "Спадкоємці". Останній сезон вийшов у 2023 році і закінчив історію про боротьбу за прихильність батька.

Це історія про засновника великої корпорації Логана Роя. Настав час йому піти з роботи і відпочити, тому він обирає кому передати право керувати. Син героя докладає надзвичайних зусиль, щоб довести свою спроможність зайняти місце батька.

"Чорне дзеркало"

Шостий сезон культового серіалу вийшов цьогоріч і зайняв третє місце за переглядами.

Це правдивий серіал про ймовірне майбутнє. Кожна серія — це окрема історія, яка може здатися на перший погляд божевільною, проте згодом стає зрозуміло, що це наша реальність.

Ця антологія — одна з найжорсткіших та найцікавіших серед усіх на телебаченні. Творці серіалу продовжили проєкт на 7-й сезон.

"Асока"

Друге місце зайняв проєкт "Асока". Це американський міні-серіал, який розповідає історію мужної дівчинки на ім'я Асока, що шукає своє місце під сонцем у небезпечному галактичному світі. Ця грандіозна кінопродукція сповнена вражаючих спецефектів та дивовижних сцен, які зроблять вас тримати подих від захвату.

"Останні з нас"

Перше місце взяв серіал "Останні з нас". Ця історія заснована на однойменній грі і вже стала дуже популярною.

Події серіалу розгортаються на руїнах людської цивілізації, яка опинилася на межі вимирання через пандемію невиліковної грибкової інфекції, що перетворює людей на кровожерливих монстрів.

Джоел Міллер, що став цинічним і жорстоким після смерті дочки, супроводжує через всю Америку чотирнадцятирічну Еллі, несприйнятливу до вірусу, яка може стати ключем до створення вакцини. На своєму шляху вони зустрічають ворожих військових, безжальних бандитів, зомбі, що мутували та інші небезпеки постапокаліптичного світу.

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