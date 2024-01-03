Названы 5 самых популярных сериалов 2023 года по версии IMDb
Стало известно, какие телевизионные сериалы стали самыми популярными в прошлом году. Рейтинг был составлен на основе просмотров зрителей.
Топ составила интернет-база данных фильмов IMDb.
"Мандалорец"
Пятое место в рейтинге занял американский сериал в жанре космический вестерн. Это первый сериал, снятый по вселенной "Звездных войн". Главный герой — одинокий воин по имени Дин Джарин, борющийся с преступностью. Он — охотник за головами, ведь вся раса мандалорцев — отличные воины.
"Наследники"
Следующим в рейтинге стал сериал "Наследники". Последний сезон вышел в 2023 году и закончил историю о борьбе за благосклонность отца. Это серіал об основателе крупной корпорации Логана Роя. Ему пора уйти с работы и отдохнуть, поэтому он выбирает кому передать право управлять. Сын героя прилагает чрезвычайные усилия, чтобы доказать свою способность занять место отца.
"Черное зеркало"
Шестой сезон культового сериала вышел в этом году и занял третье место по просмотрам.
Это истинный сериал о вероятном будущем. Каждая серия — это отдельная история, которая может показаться на первый взгляд безумной, однако впоследствии становится понятно, что это наша реальность.
Эта антология — одна из самых жестоких и интересных среди всех на телевидении. Создатели сериала продолжили проєкт на 7-й сезон.
"Асока"
Второе место занял проєкт "Асока". Это американский мини-сериал, рассказывающий историю мужественной девочки по имени Асока, ищущего свое место под солнцем в опасном галактическом мире. Эта грандиозная кинопродукция имеет много впечатляющих спецэффектов и удивительных сцен, которые заставят вас задержать дыхание от восторга.
"Последний из нас"
Первое место занял сериал "Последние из нас". Эта история основана на одноименной игре и стала очень популярной.
События сериала разворачиваются на руинах человеческой цивилизации, которая оказалась на грани вымирания из-за пандемии неизлечимой грибковой инфекции, которая превращает людей в кровожадных монстров.
Джоэл Миллер, ставший циничным и жестоким после смерти дочери, сопровождает через всю Америку четырнадцатилетнюю Элли, невосприимчивую к вирусу, которая может стать ключом к созданию вакцины. На своем пути они встречают вражеских военных, безжалостных бандитов, мутировавших зомби и другие опасности постапокалиптического мира.
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