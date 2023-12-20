Топ-10 найстрашніших фільмів 2023 року

ФІльм "Говори зі мною". Фото: стопкадр фільму

Стало відомо, які фільми жахів 2023 року виявились найстрашнішими. Кожна стрічка змушує кров захолонути.

Про це пише Variety.

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1. Skinamarink

Це дебютний повнометражний фільм Кайла Едварда Болла. Стрічка присвячена страхам, з якими зіштовхуються діти, коли дорослішають. Історія розовідає про двох малюків, які прокинулись серед ночі. Виявилось, що їхній батько зник разом з вікнами та дверями по всьому будинку.

2. Говори до мене

Героїня Мія намагається пережити дивну смерть своєї матері. Вона потрапляє на вечірку, куди приносять забальзамовану руку "медіума". Підлітки немовби спілкуються за допомогою цього артефакту з потойбічним світом і все це фільмують на телефони. Мія теж захотіла спробувати, щоб дізнатися, що сталося з її мамою.

3. Коли ховається зло

Два брати Педро і Хайме сильно помилились. Вони випустили демона у сільську місцевість. Чоловіки зрозуміли, що коїться і спробують врятувати людей. Чи вийде у них?

4. Усі страхи Бо

Фільм розповідає про відлюдника Бо. Він боїться соціального світу. Все ж таки він вирішує вийти з будинку, щоб навідати матір, проте поїздка перетворюється у проблему. На шляху герой переживає всі свої найстрашніші сценарії, які тільки міг уявити.

5. Безмежний басейн

Романтик Джеймс разом з дружиною під час відпустки вирішує прогулятися за межі курорту. Виявляється, що там зовсім інший світ. Пара потрапляє в аварію і опиняється у найгішому фільмі жахів.

6.Повстання зловісних мерців

Цей фільм продовжує франшизу "Зловісних мерців". 5 частина розповідає про двох сестер, які з дитинства майже не спілкувалися. Коли нарешті з'явилась можливість, їм перешкоджають демони.

7. День подяки

Сюжет фільму охоплює події після Дня подяки. У тихенькому містечку люди спокійно жили. В один день все змінилось — з'явився "месник" у капелюху, який почав вбивати людей. Чи вдасться комусь вижити?

8. У шкірі моєї матері

Після закінчення Другої світової війни заможна сім'я, яка проживає на Філіппінах, потрапляє у пастку. Здоров'я матері погіршується і тому молодша донька намагається її врятувати. Дівчина звертається до лісової феї...

9. Deliver us

У фільмі одна черниця стверджує про своє непорочне зачаття. Ватикан занепоєний. Римський Папа відправляє групу священиків для розслідування, адже існує стародавнє пророцтво про те, що якщо жінка народить близнюків, один буде месією, а інший — антихристом.

10. Ніхто тебе не врятує

Тема відлюдництва не залишає думки режисерів. У цьому фільмі жінка, яка надає перевагу самотності, зустрічає дивних створінь. До неї у будинок завітали прибульці. Героїня страждає на тривожний розклад, тому їй неймовірно важко впоратися з гостями.

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