Назвал стервой и облил вином — стали известны подробности потасовки, которая положила конец браку Джоли и Питта

Назвал стервой и облил вином — стали известны подробности последней ссоры Джоли и Питта
Согласно судебным документам, последние слова в браке Анджелины Джоли и Брэда Питта имели оскорбительный контекст. Ссора между актерами разгорелась в самолете во время полета из Франции в Лос-Анджелес в сентябре 2016 года.
Об этом пишет Daily Mail.
Физически обижать супругу Питт начал задолго до ссоры в самолете
То, что началось как ссора между ним и одним из детей, переросло, говорит актриса, в физическую драку. Во время инцидента Питт облил свою семью пивом и вином и травмировал свою супругу, когда она была за его спиной.
"Всех к черту", — сказал Питт и назвал супругу "стервой". Также актер тряс Джоли за голову и плечи.
Однако в новом судебном иске актриса утверждала, что Питт физически и эмоционально оскорблял ее задолго до этого.
"История физического насилия Питта над Джоли началась задолго до поездки семьи из Франции в Лос-Анджелес...этот рейс стал первым случаем, когда он применил физическое насилие также и к детям", — утверждают ее адвокаты в недавно опубликованных судебных документах.
В судебных документах утверждается, что у Джоли есть доказательства "истории физического насилия Питта над семьей и контроля Джоли", и утверждается, что дети продолжают испытывать "значительный и постоянный посттравматический стресс".
Адвокаты Джоли утверждают, что у Джоли есть "свидетельства, электронные письма, фотографии и другие доказательства", которые, по их словам, покажут, как Питт пытался скрыть свое поведение.
Кроме того, утверждается, что он осуществлял "принудительный" финансовый контроль над ней из-за винодельческого бизнеса Miraval.
Питт отрицает все обвинения в физическом насилии.
Пара познакомилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, а в следующем году Питт и его тогдашняя супруга Дженнифер Энистон объявили о разводе.
В 2008 году Питт и Джоли купили Chateau Miraval, дом на 35 комнат в Провансе с землей и виноградником.
Питт и Джоли имеют шестерых детей: Мэддокса, 22, Пакса, 20, Захару, 19, Шайло, 17, и близнецов Вивьен и Нокса, 15, и поженились в Шато Мираваль в 2014 году.
Джоли подала на развод спустя пять дней после инцидента в 2016 году.
Напомним, новая девушка Брэда Питта развелась официально с супругом. А раньше мы писали, чей звездный дом продали дороже всего.
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