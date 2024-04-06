Назвал стервой и облил вином — стали известны подробности потасовки, которая положила конец браку Джоли и Питта

Брэд Питт с семьей. Фото: FameFlynet.uk.com

Согласно судебным документам, последние слова в браке Анджелины Джоли и Брэда Питта имели оскорбительный контекст. Ссора между актерами разгорелась в самолете во время полета из Франции в Лос-Анджелес в сентябре 2016 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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То, что началось как ссора между ним и одним из детей, переросло, говорит актриса, в физическую драку. Во время инцидента Питт облил свою семью пивом и вином и травмировал свою супругу, когда она была за его спиной.

"Всех к черту", — сказал Питт и назвал супругу "стервой". Также актер тряс Джоли за голову и плечи.

Однако в новом судебном иске актриса утверждала, что Питт физически и эмоционально оскорблял ее задолго до этого.

"История физического насилия Питта над Джоли началась задолго до поездки семьи из Франции в Лос-Анджелес...этот рейс стал первым случаем, когда он применил физическое насилие также и к детям", — утверждают ее адвокаты в недавно опубликованных судебных документах.

В судебных документах утверждается, что у Джоли есть доказательства "истории физического насилия Питта над семьей и контроля Джоли", и утверждается, что дети продолжают испытывать "значительный и постоянный посттравматический стресс".

Адвокаты Джоли утверждают, что у Джоли есть "свидетельства, электронные письма, фотографии и другие доказательства", которые, по их словам, покажут, как Питт пытался скрыть свое поведение.

Кроме того, утверждается, что он осуществлял "принудительный" финансовый контроль над ней из-за винодельческого бизнеса Miraval.

Питт отрицает все обвинения в физическом насилии.

Пара познакомилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, а в следующем году Питт и его тогдашняя супруга Дженнифер Энистон объявили о разводе.

В 2008 году Питт и Джоли купили Chateau Miraval, дом на 35 комнат в Провансе с землей и виноградником.

Питт и Джоли имеют шестерых детей: Мэддокса, 22, Пакса, 20, Захару, 19, Шайло, 17, и близнецов Вивьен и Нокса, 15, и поженились в Шато Мираваль в 2014 году.

Джоли подала на развод спустя пять дней после инцидента в 2016 году.

Напомним, новая девушка Брэда Питта развелась официально с супругом. А раньше мы писали, чей звездный дом продали дороже всего.