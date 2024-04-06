Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Назвал стервой и облил вином — стали известны подробности последней ссоры Джоли и Питта arrow

Назвал стервой и облил вином — стали известны подробности последней ссоры Джоли и Питта

6 апреля 2024 09:12
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Назвал стервой и облил вином — стали известны подробности потасовки, которая положила конец браку Джоли и Питта
Брэд Питт с семьей. Фото: FameFlynet.uk.com
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Согласно судебным документам, последние слова в браке Анджелины Джоли и Брэда Питта имели оскорбительный контекст. Ссора между актерами разгорелась в самолете во время полета из Франции в Лос-Анджелес в сентябре 2016 года.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Физически обижать супругу Питт начал задолго до ссоры в самолете

То, что началось как ссора между ним и одним из детей, переросло, говорит актриса, в физическую драку. Во время инцидента Питт облил свою семью пивом и вином и травмировал свою супругу, когда она была за его спиной.

 

"Всех к черту", — сказал Питт и назвал супругу "стервой". Также актер тряс Джоли за голову и плечи.

Однако в новом судебном иске актриса утверждала, что Питт физически и эмоционально оскорблял ее задолго до этого.

"История физического насилия Питта над Джоли началась задолго до поездки семьи из Франции в Лос-Анджелес...этот рейс стал первым случаем, когда он применил физическое насилие также и к детям", — утверждают ее адвокаты в недавно опубликованных судебных документах.

 

В судебных документах утверждается, что у Джоли есть доказательства "истории физического насилия Питта над семьей и контроля Джоли", и утверждается, что дети продолжают испытывать "значительный и постоянный посттравматический стресс".

Адвокаты Джоли утверждают, что у Джоли есть "свидетельства, электронные письма, фотографии и другие доказательства", которые, по их словам, покажут, как Питт пытался скрыть свое поведение.

Кроме того, утверждается, что он осуществлял "принудительный" финансовый контроль над ней из-за винодельческого бизнеса Miraval.

Питт отрицает все обвинения в физическом насилии.

Пара познакомилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, а в следующем году Питт и его тогдашняя супруга Дженнифер Энистон объявили о разводе.

 

В 2008 году Питт и Джоли купили Chateau Miraval, дом на 35 комнат в Провансе с землей и виноградником.

Питт и Джоли имеют шестерых детей: Мэддокса, 22, Пакса, 20, Захару, 19, Шайло, 17, и близнецов Вивьен и Нокса, 15, и поженились в Шато Мираваль в 2014 году.

Джоли подала на развод спустя пять дней после инцидента в 2016 году.

Напомним, новая девушка Брэда Питта развелась официально с супругом. А раньше мы писали, чей звездный дом продали дороже всего.

скандал
Анджелина Джоли
Брэд Питт
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК