Не боїться бути собою — Настя Каменських показалася на фото без фільтрів

Співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських здивувала підписників, показавши свої неретушовані фото, на одній з яких невдало вийшла. Таким чином співачка закликала не боятися бути собою.

Світлини опублікувала в Instagram.

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Закликала показати себе справжніми

Настя Каменських, яка не соромиться показувати себе без макіяжу і часто підкреслює свої апетитні форми, показала фото себе без обробки. На першому знімку співачка має гарний вигляд, хоча світлина трохи розмита. А ось на другому фото можна розгледіти зморшки зірки, а ще її засняли у момент, коли вона закривала очі.

Проте Настя опублікувала це фото і закликала бути справжніми.

"Ми всі стаємо залежними від ідеальної картинки світу: гладенької шкіри, витончених форм, ідеальних пропорцій. Але забуваємо, що справжня краса у тому, щоб не боятись бути собою, бути справжніми, а не ідеальними. Адже у кожного з нас, я впевнена, не всі знімки вдалі, форма не весь час ідеальна, а шкіра по-різному реагує на стрес і різні життєві обставини", — написала співачка у дописі.

Вона також започаткувала рубрику на своїй сторінці #imperfectNK, де буде ділитись смішними, не дуже вдалими, але життєвими і реалістичними фото. Закликала до цього і своїх прихильників.

Натуральна фотографія Насті Каменських. Фото:

"Нехай це стане можливістю сприйняти зморшки у кутиках очей не як ознаку старості, а як привід подякувати за кожен щасливий момент, наповнений щирими посмішками. Якщо у вас є бажання, викладайте й свої "неідеальні" знімки під хештегом #imperfectNK, відмічайте мене і я буду лайкати і коментувати", — закликала Каменських.

Завдяки своїм натуральним фото зірка отримала безліч компліментів.

"Напевно одна єдина артистка без пластики, з мімічними милими зморшками від посмішки та натуральними губами".

"Настя, ви одна з українського шоу-бізнесу маєте шикарну фігура, а не мішок з кістками. Ви неймовірно красива жінка з неймовірно шикарною фігурою!"

Проте були і негативні коментарі щодо віку співачки.

"Вік бере своє. Красива, але вже без іскри", — написав один з користувачів.

Нагадаємо, Каменських розповіла про сенси свого концептуального шоу "Я — Україна".

Також ми писали, що Каменських показалася вдома у Києві, а Потап подався до Барселони.