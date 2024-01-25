Настя Каменских показалась на фото без фильтров

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских удивила подписчиков, показав свои неретушированные фото, на одной из которых вышла неудачно. Таким образом, певица призвала не бояться быть собой.

Фотографии опубликовала в Instagram.

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Призывала показать себя настоящими

Настя Каменских, которая не стесняется показывать себя без макияжа и часто подчеркивает свои аппетитные формы, показала фото себя без обработки. На первом снимке певица выглядит хорошо, хотя фотография немного размыта. А вот на втором фото можно разглядеть морщинки звезды, а еще ее засняли в момент, когда она закрывала глаза.

Однако Настя опубликовала это фото и призвала быть настоящими.

"Мы все становимся зависимыми от идеальной картинки мира: гладкой кожи, изящных форм, идеальных пропорций. Но забываем, что настоящая красота в том, чтобы не бояться быть собой, быть настоящими, а не идеальными. Ведь у каждого из нас, я уверена, не все снимки удачные, форма не все время идеальна, а кожа по-разному реагирует на стресс и разные жизненные обстоятельства", — написала певица в публикации.

Она также положила начало рубрике на своей странице #imperfectNK, где будет делиться смешными, не очень удачными, но жизненными и реалистичными фото. Призывала к этому и своих поклонников.

Естественная фотография Насти Каменских. Фото:

"Пусть это станет возможностью воспринять морщинки в уголках глаз не как признак старости, а как повод поблагодарить за каждый счастливый момент, наполненный искренними улыбками. Если у вас есть желание, выкладывайте и свои "неидеальные" снимки под хештегом #imperfectNK" буду смотреть и комментировать", — призвала Каменских.

Благодаря своим натуральным фото звезда получила множество комплиментов.

"Наверное, единственная артистка без пластики, с мимическими милыми морщинами от улыбки и натуральными губами".

"Настя, вы одна из украинского шоу-бизнеса имеете шикарную фигуру, а не мешок с костями. Вы невероятно красивая женщина с невероятно шикарной фигурой!"

Однако были и негативные комментарии касательно возраста певицы.

"Возраст берет свое. Красивая, но уже без искры", — написал один из пользователей.

Напомним, Каменских рассказала о смыслах своего концептуального шоу "Я - Украина".

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