Настя Каменских показалась на фото без фильтров
Настя Каменских удивила подписчиков, показав свои неретушированные фото, на одной из которых вышла неудачно. Таким образом, певица призвала не бояться быть собой.
Фотографии опубликовала в Instagram.
Призывала показать себя настоящими
Настя Каменских, которая не стесняется показывать себя без макияжа и часто подчеркивает свои аппетитные формы, показала фото себя без обработки. На первом снимке певица выглядит хорошо, хотя фотография немного размыта. А вот на втором фото можно разглядеть морщинки звезды, а еще ее засняли в момент, когда она закрывала глаза.
Однако Настя опубликовала это фото и призвала быть настоящими.
"Мы все становимся зависимыми от идеальной картинки мира: гладкой кожи, изящных форм, идеальных пропорций. Но забываем, что настоящая красота в том, чтобы не бояться быть собой, быть настоящими, а не идеальными. Ведь у каждого из нас, я уверена, не все снимки удачные, форма не все время идеальна, а кожа по-разному реагирует на стресс и разные жизненные обстоятельства", — написала певица в публикации.
Она также положила начало рубрике на своей странице #imperfectNK, где будет делиться смешными, не очень удачными, но жизненными и реалистичными фото. Призывала к этому и своих поклонников.
"Пусть это станет возможностью воспринять морщинки в уголках глаз не как признак старости, а как повод поблагодарить за каждый счастливый момент, наполненный искренними улыбками. Если у вас есть желание, выкладывайте и свои "неидеальные" снимки под хештегом #imperfectNK" буду смотреть и комментировать", — призвала Каменских.
Благодаря своим натуральным фото звезда получила множество комплиментов.
"Наверное, единственная артистка без пластики, с мимическими милыми морщинами от улыбки и натуральными губами".
"Настя, вы одна из украинского шоу-бизнеса имеете шикарную фигуру, а не мешок с костями. Вы невероятно красивая женщина с невероятно шикарной фигурой!"
Однако были и негативные комментарии касательно возраста певицы.
"Возраст берет свое. Красивая, но уже без искры", — написал один из пользователей.
Напомним, Каменских рассказала о смыслах своего концептуального шоу "Я - Украина".
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