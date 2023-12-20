Не було нічого подібного — стало відомо, якою буде сцена Євробачення-2024

Макет сцени Євробачення-2024. Фото: eurovision.ua

Організатори Євробачення-2024, яке пройде у травні наступного року у шведському місті Мальме, оприлюднили перші макети сцени. Вона не схожа на ті, що були раніше.

Про це повідомляє Суспільне.

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Унікальна інсталяція

Сценічне та світлове рішення 68-го Пісенного конкурсу Євробачення як ніколи фокусуються на глядачах. Обʼєднані в одному просторі рухомі куби з екранами, LED-підлога, передові технології та головна сцена у формі хреста, розміщена в самому центрі Malmö Arena. Така форма створить унікальний 360 градусний ефект.

Відправною точкою конструкції є монументальна інсталяція з відео та світла, розташована над сценою. Її світловий дизайн розроблений таким чином, щоб по-справжньому підкреслити артиста та його виступ.

Макет сцени Євробачення-2024. Фото: eurovision.ua

Макет сцени Євробачення-2024. Фото: eurovision.ua

Дизайн-концепт сцени та світлового рішення створили Флоріан Відер, художник-постановник з 30-річним досвідом, автор креативних концепцій для шоу таких зірок як Бейонсе, Адель та Дженніфер Лопес, та Фредрік Стормбі, творець шоу ABBA Voyage, Melodifestivalen, Renaissance Tour Бейонсе, який і досі в усіх на слуху.

68-й Пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

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