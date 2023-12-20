Не было ничего подобного — стало известно, какой будет сцена Евровидения-2024.

Макет сцены Евровидения-2024. Фото: eurovision.ua

Организаторы Евровидения-2024, которое пройдет в мае следующего года в шведском городе Мальмe, обнародовали первые макеты сцены. Она не похожа на сцены, которые ставили прежде.

Об этом сообщает Суспільне.

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Сценическое и световое решение 68-го песенного конкурса Евровидения фокусируются на зрителях. Объединенные в одном пространстве подвижные кубы с экранами, LED-пол, передовые технологии и главная сцена в форме креста, расположенная в самом центре Malmö Arena. Такая форма создаст уникальный 360-градусный эффект.

Отправной точкой конструкции является монументальная установка по видео и свету, расположенная над сценой. Ее световой дизайн разработан таким образом, чтобы подчеркнуть артиста и его выступление.

Макет сцены Евровидения-2024. Фото: eurovision.ua

Макет сцены Евровидения-2024. Фото: eurovision.ua

Дизайн-концепт сцены и светового решения создал Флориан Видер, художник-постановщик с 30-летним опытом, автор креативных концепций для шоу таких звезд как Бейонсе, Адель и Дженнифер Лопес, и Фредрик Стормби, создатель шоу ABBA Voyage, Melodifestivalen, Renaissance который до сих пор у всех на слуху.

68-й песенный конкурс Евровидения, участие в котором примут представители 37 стран, в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмe. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая. Гранд-финал Евровидения-2024 будет проведен на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.

Напомним, Потап заявил, кого из артистов поддерживает на Евровидении-2024.

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