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У Дії розпочалось голосування за останнього фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2024

15 грудня 2023 14:10
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У Дії розпочалось голосування за останнього фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2024
Минулорічні переможці гурт TVORCHI. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
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У Дії розпочалось голосування за одинадцятого фіналіста чи фіналістку національного відбору на "Євробачення-2024". Опитування триватиме з 15 до 21 грудня.

Про це пише Суспільне.

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Українці можуть проголосувати за 11-го фіналіста 

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно: зайти в застосунок Дія; в розділі "Послуги" обрати "Опитування"; віддати свій голос за одного з 9 кандидатів і кандидаток. Голосувати можна лише один раз, змінити свій вибір неможливо.

   За 11-те місце у фіналі національного відбору змагаються:
    ·    ANKA — "Палала"
    ·    Carpetman — Endless fight
    ·    KARYOTYPE — Sadness
    ·    KRYLATA — Queen
    ·    PARFENIUK — "Серед вітрів"
    ·    SHÉPA — SUPERNOVA
    ·    STASYA — Rika
    ·    SWOIIA ​​— Little Angels
    ·    TESLENKO — Lights go up

За результатами опитування сформують рейтинг, але якщо учасник з найбільшою кількістю голосів через вагомі причини не зможе взяти участь у фіналі, до нього пройде наступний за списком претендент.

 

Повний перелік фіналістів оприлюднять до 29 грудня.
Фінал відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможицю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу українці також шляхом онлайн-голосування.

У листопаді Суспільне Мовлення оголосило імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024". До списку потрапили: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK та Ziferblat.

68-й Пісенний конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

Нагадаємо, стало відомо, коли відбудеться фінал нацвідбору Євробачення 2024.

Раніше співачка SWOIIA представила трек для Нацвідбору Євробачення 2024.

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