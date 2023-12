У Дії розпочалось голосування за останнього фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2024

Минулорічні переможці гурт TVORCHI. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

У Дії розпочалось голосування за одинадцятого фіналіста чи фіналістку національного відбору на "Євробачення-2024". Опитування триватиме з 15 до 21 грудня.



Українці можуть проголосувати за 11-го фіналіста

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно: зайти в застосунок Дія; в розділі "Послуги" обрати "Опитування"; віддати свій голос за одного з 9 кандидатів і кандидаток. Голосувати можна лише один раз, змінити свій вибір неможливо.

За 11-те місце у фіналі національного відбору змагаються:

· ANKA — "Палала"

· Carpetman — Endless fight

· KARYOTYPE — Sadness

· KRYLATA — Queen

· PARFENIUK — "Серед вітрів"

· SHÉPA — SUPERNOVA

· STASYA — Rika

· SWOIIA ​​— Little Angels

· TESLENKO — Lights go up

За результатами опитування сформують рейтинг, але якщо учасник з найбільшою кількістю голосів через вагомі причини не зможе взяти участь у фіналі, до нього пройде наступний за списком претендент.

Повний перелік фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

Фінал відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможицю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу українці також шляхом онлайн-голосування.

У листопаді Суспільне Мовлення оголосило імена та назви пісень 10 фіналістів національного відбору на "Євробачення-2024". До списку потрапили: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK та Ziferblat.

68-й Пісенний конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, в травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

