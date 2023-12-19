Потап заявив, кого з артистів підтримує на Євробаченні-2024

Репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Український репер Потап, який зараз знаходиться у Лос-Анджелесі, обрав фаворитку серед учасників Нацвідбору-2024. Ймовірно у нього є особистий інтерес у цьому конкурсі.

Про це артист заявив у instagram.

Читайте також:

Потап підтримує артистку SWOIIA

Український репер Потап публічно підтримав одну з учасниць Нацвідбору-2024. Він віддає свій голос співачці SWOIIA, яка виконує пісню "Little Angels".

"Україна веде неймовірну роботу по поверненню своїх дітей, які були вкрадені і вивезені під час війни на чужі землі. Історії цих маленьких українців шокують своєю кривавою правдою. Ми маємо розповісти світові про все, що відбувається. Жодна дитина на Землі не повинна переживати жахливість війни — діти втрачають свій дім, батьків, родини... Ці маленькі янголятка платять надзвичайно високу ціну за помилки дорослих..." — написав артист.

На його думку, пісня "Little Angels" показує глибину цієї складної проблеми і спонукає небайдужих дорослих по всьому світу захистити дітей. Репер закликає голосувати за співачку SWOIIA в застосунку "Дія".

Варто згадати, що, коли трек тільки-но з'явився на стрімінгових платформах, серед авторів було вказане ім'я Потапа. Через деякий час воно зникло. Сам артист не коментує цю ситуацію.

Нагадаємо, що Потап розповів, навіщо збирається до Колумбії наступного року.

Раніше ми писали, коли в Росії проведуть місцевий аналог конкурсу "Євробачення".