Не только Кардашьян и Свифт — Forbes назвал имена звездных миллиардеров в этом году.

Не только Кардашьян и Свифт — Forbes назвал имена звездных миллиардеров в этого года
Американская певица Тейлор Свифт впервые вошла в рейтинг миллиардеров, составленный журналом Forbes. Свифт заработала 1,1 миллиарда долларов.
Об этом пишет Daily Mail.
Тейлор Свифт принес миллиард долларов музыкальный тур
Первое место в списке с состоянием 233 миллиарда долларов занял французский бизнесмен Бернар Арно. Второе место занял основатель Tesla, Space X и владелец соцсети X Илон Маск (195 миллиарда долларов), третье — основатель Amazon Джефф Безос (194 миллиарда долларов).
На четвертом месте расположился глава корпорации Meta Марк Цукерберг (177 миллиарда долларов).
Среди других звездных богачей Ким Кардашьян, Питер Джексон, Рианна, Джордж Лукас, Опра Уинфри и Тайгер Вудс
Тейлор Свифт заработала первый миллиард долларов благодаря масштабному туру Eras. По данным Forbes, в 2024 году количество миллиардеров в мире достигнет рекордной цифры — 2781.
Напомним, Ким Кардашьян разошлась со спортсменом. А Тейлор Свифт побила рекорд Элвиса Пресли.
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