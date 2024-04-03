Не только Кардашьян и Свифт — Forbes назвал имена звездных миллиардеров в этом году.

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Американская певица Тейлор Свифт впервые вошла в рейтинг миллиардеров, составленный журналом Forbes. Свифт заработала 1,1 миллиарда долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Первое место в списке с состоянием 233 миллиарда долларов занял французский бизнесмен Бернар Арно. Второе место занял основатель Tesla, Space X и владелец соцсети X Илон Маск (195 миллиарда долларов), третье — основатель Amazon Джефф Безос (194 миллиарда долларов).

Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Телеведущая Опра Уинфри. Фото: Reuters

На четвертом месте расположился глава корпорации Meta Марк Цукерберг (177 миллиарда долларов).

Среди других звездных богачей Ким Кардашьян, Питер Джексон, Рианна, Джордж Лукас, Опра Уинфри и Тайгер Вудс

Тейлор Свифт заработала первый миллиард долларов благодаря масштабному туру Eras. По данным Forbes, в 2024 году количество миллиардеров в мире достигнет рекордной цифры — 2781.

Напомним, Ким Кардашьян разошлась со спортсменом. А Тейлор Свифт побила рекорд Элвиса Пресли.