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Не лише The Hardkiss — рішення Юлії Саніної обговорюють в мережі

28 липня 2024 06:37
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Юлія Саніна натякнула на сольну кар’єру окремо від The Hardkiss
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Фото: Instagram/the_hardkiss
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Останнім часом фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна все частіше була залучена в проєкті, в яких працювала без рокерів.  Але тільки зараз вона створила особисті сторінки на різних діджитал-майданчиках. Через це деякі музичні експерти та користувачі соцмереж припускають, що Саніна планує сольну кар’єру.

Новини.LIVE розкаже детальніше.

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Юлія Саніна натякнула на сольну кар’єру

Напередодні фронтвумен The Hardkiss дала концерти містами України в рамках туру Special Kiss. В ньому вона виконала хіти гурту у власній інтерпретації. Тоді Саніна сказала, що в гурту "непростий період" й інші учасники колективу були проти її сольних концертів.

Тепер же Юлія пішла далі: на музичних стримінгових платформах з’явився її особистий профайл. В ньому, зокрема, є хіт "Вільна", який Саніна записала з Тіною Кароль, окремо від The Hardkiss. Також Юлія створила власний YouTube-канал, на який завантажила перше відео. 

Саніна YouTube-канал
Особистий YouTube-канал Юлії Саніної. Скриншот:Instagram

Також створено особистий сайт артистки. На ньому здебільшого посилання на придбання квитків на концерти програми Special Kiss. Так, наприклад, 24 серпня Саніна відіграє концерт у Львові. Але профіль в Instagram Юлія поки що не перейменувала — вона й досі веде особистий блог під іменем гурту.

  • "Юлія Саніна ≠ The Hardkiss, або історія виходу на сцену нової співачки (тишком-нишком)... Ми чекали, коли ж станеться офіційне прощання з The Hardkiss  і здається ось воно", — зауважили в "МУЗВАР".
  • "Ось і розпочинається сольна карʼєра Саніної. Наскільки вдало — залежатиме від репертуару", — блогер Богдан Беспалов.

Слід зазначити, що восени The Hardkiss вирушає в тур Європою та Північною Америкою у повному складі. Під час повномасштабної війни гурт жодного разу не виступав в Україні. Річ у тому, що музиканти (всі чоловіки) живуть за кордоном. Серед них і чоловік Юлії, Валерій Бебко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Юлія Саніна публічно посварилася з музичним блогером. Також ми розповідали, що Саніна з командою "Євробачення-2023" отримали престижну премію.

музика Юлія Саніна THE HARDKISS українські зірки

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