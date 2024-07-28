Юлія Саніна натякнула на сольну кар’єру окремо від The Hardkiss

Не лише The Hardkiss — рішення Юлії Саніної обговорюють в мережі
Останнім часом фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна все частіше була залучена в проєкті, в яких працювала без рокерів. Але тільки зараз вона створила особисті сторінки на різних діджитал-майданчиках. Через це деякі музичні експерти та користувачі соцмереж припускають, що Саніна планує сольну кар’єру.
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Юлія Саніна натякнула на сольну кар’єру
Напередодні фронтвумен The Hardkiss дала концерти містами України в рамках туру Special Kiss. В ньому вона виконала хіти гурту у власній інтерпретації. Тоді Саніна сказала, що в гурту "непростий період" й інші учасники колективу були проти її сольних концертів.
Тепер же Юлія пішла далі: на музичних стримінгових платформах з’явився її особистий профайл. В ньому, зокрема, є хіт "Вільна", який Саніна записала з Тіною Кароль, окремо від The Hardkiss. Також Юлія створила власний YouTube-канал, на який завантажила перше відео.
Також створено особистий сайт артистки. На ньому здебільшого посилання на придбання квитків на концерти програми Special Kiss. Так, наприклад, 24 серпня Саніна відіграє концерт у Львові. Але профіль в Instagram Юлія поки що не перейменувала — вона й досі веде особистий блог під іменем гурту.
- "Юлія Саніна ≠ The Hardkiss, або історія виходу на сцену нової співачки (тишком-нишком)... Ми чекали, коли ж станеться офіційне прощання з The Hardkiss і здається ось воно", — зауважили в "МУЗВАР".
- "Ось і розпочинається сольна карʼєра Саніної. Наскільки вдало — залежатиме від репертуару", — блогер Богдан Беспалов.
Слід зазначити, що восени The Hardkiss вирушає в тур Європою та Північною Америкою у повному складі. Під час повномасштабної війни гурт жодного разу не виступав в Україні. Річ у тому, що музиканти (всі чоловіки) живуть за кордоном. Серед них і чоловік Юлії, Валерій Бебко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Юлія Саніна публічно посварилася з музичним блогером. Також ми розповідали, що Саніна з командою "Євробачення-2023" отримали престижну премію.
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