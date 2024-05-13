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Обійшли коронацію Чарльза — Юлія Саніна з командою "Євробачення-2023" отримали престижну премію

13 травня 2024 12:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Обійшли коронацію Чарльза — Юлія Саніна з командою "Євробачення-2023" отримали BAFTA Television Awards
Співачка Юлія Саніна з командою "Євробачення-2023". Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У Великій Британії відбулося вручення телевізійної премії. Пісенний конкурс "Євробачення-2023" отримав престижну премію BAFTA TV, вигравши у номінації "Найкраще шоу у прямому ефірі".

Про це стало відомо з соціальної мережі співачки Юлії Саніної.

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Пісенний конкурс "Євробачення" отримав телепремію

Над організацією "Євробачення" минулого року працювала українсько-британська команда. Переможцями 2022 року став гурт Kalush Orchestra, але через війну в Україні "Євробачення 2023" приймала Британія як срібна призерка конкурсу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Ведучими заходу тоді були британська акторка Ганна Веддінґем та українська співачка, лідерка гурту Hardkiss Юлія Саніна.

"Українсько-британське "Євробачення-2023" отримало нагороду у номінації "Найкраще шоу у прямому етері" від головної телевізійної премії Сполученого Королівства Великої Британії BAFTA Television Awards. Для мене було великою честю розділити цей вечір з командою BBC", — написала у соціальній мережі Саніна.

Українська співачка прибула до Лондону, щоб особисто отримати нагороду. "Євробачення 2023" обійшло навіть коронацію Чарльза III.

Нагадаємо, фільм "Довбуш" може вийти на американській стрімінговій платформі у вигляді серіалу. А раніше ми писали, що блогер розповів, де перебуває чоловік Саніної.

Євробачення
Юлія Саніна
українські зірки
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