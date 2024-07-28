Юлия Санина намекнула на сольную карьеру отдельно от The Hardkiss

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Фото: Instagram/the_hardkiss

В последнее время фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина все чаще была вовлечена в проект, в котором работала без рокеров. Но только сейчас она создала личные страницы на разных диджитал-площадках. Поэтому некоторые музыкальные эксперты и пользователи соцсетей предполагают, что Санина планирует сольную карьеру.

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Накануне фронтвумен The Hardkiss дала концерты по городам Украины в рамках тура Special Kiss. В ней она исполнила хиты группы в собственной интерпретации. Тогда Санина сказала, что у группы "непростой период" и другие участники коллектива были против ее сольных концертов.

Теперь Юлия пошла дальше: на музыкальных стриминговых платформах появился ее личный профайл. В нем, в частности, есть хит "Вільна", который Санина записала с Тиной Кароль, отдельно от The Hardkiss. Также Юлия создала собственный YouTube-канал, на который скачала первое видео.

Личный YouTube-канал Юлии Саниной. Скриншот:Instagram

Также создан личный сайт артистки. На нем в основном ссылка на покупку билетов на концерты программы Special Kiss. Так, например, 24 августа Санина отыграет концерт во Львове. Но профиль в Instagram Юлия пока не переименовала — она до сих пор ведет личный блог под именем группы.

"Юлия Санина ≠ The Hardkiss, или история выхода на сцену новой певицы (втихую)... Мы ждали, когда же произойдет официальное прощание с The Hardkiss и кажется вот оно", — отметили в "МУЗВАР" .

. "Вот и начинается сольная карьера Саниной. Насколько удачно — будет зависеть от репертуара", — блогер Богдан Беспалов.

Следует отметить, что осенью The Hardkiss отправляется в тур по Европе и Северной Америке в полном составе. Во время полномасштабной войны группа ни разу не выступала в Украине. Дело в том, что музыканты (все мужчины) живут за границей. В их числе и муж Юлии, Валерий Бебко.

Напомним, ранее мы писали, что Юлия Санина публично поссорилась с музыкальным блогером. Также мы рассказывали, что Санина с командой "Евровидение-2023" получили престижную премию.