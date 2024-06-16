Королівська експертка назвала головну діву королівської родини — хто вона

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Karwai Tang

Герцогиня Сассекська посіла друге місце у рейтингу популярності світських дам королівської родини. Втім, очолила його покійна сестра королеви Єлизавети.

Про це пише express.co.uk.

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Принцеса Маргарет була справжньою дівою королівської родини

Колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд поділилась своїм поглядом на жінок найвідомішої родини Великої Британії. Вона вважає, що найбільшою дівою була молодша сестра покійної королеви — принцеса Маргарет.

"Я думаю, історично, напевно, принцеса Маргарет була Справжня діва. Вона говорила саме те, що думала. Вона сиділа поряд з Твіггі, моделлю, і ігнорувала її близько двох годин, а потім повернулася до неї й запитала: "Хто ти?" І вона сказала: "О, мене звуть Леслі, мем, але більшість людей знають мене як Твіггі". А Маргарет повертається і каже: "Як сумно", — згадує експертка.

Принцеса Маргарет. Фото: instagram/princessmargaretdiaries

Більшість згадує принцесу як еталон вишуканості та гламуру. Вона любила вечірки, прихильність чоловіків та веселощі. Втім, не була ідеальною.

"Вона була фантастично величною та снобістською. І вона дійсно заплямувала репутацію королівської сім'ї своїм способом життя, своїм шлюбом, що розпався, що призвело до розлучення", — додала кореспондентка.

Принцеса Маргарет. Фото: instagram/princessmargaretdiaries

Бурхливе особисте життя стало першим кроком створення іміджу Маргарет. Її роман із капітаном Пітером Таунсендом, розлученим героєм війни, викликав національний скандал. Суспільство поділилось на два табори — прихильників кохання та традиціоналістів-католиків, які не могли навіть подумки уявити такий шлюб.

Принцеса Маргарет. Фото: instagram/princessmargaretdiaries

Парі не дали дозволу на спільне життя. Маргарет страждала, втім, все-таки вийшла заміж. Її серце захопив фотограф Ентоні Армстронг-Джонса 1960 року, але їхній шлюб, зрештою, закінчився першим великим розлученням у королівській родині з часів Генріха VIII 70-х років.

"Але це має і зворотний бік, тому що він розчистив шлях молодим членам королівської родини до виходу з нещасливих шлюбів", — каже експертка.

Принцеса Маргарет. Фото: instagram/princessmargaretdiaries

Друге місце у рейтингу "дів" могла б зайняти дружина принца Гаррі Меган Маркл, втім, її рішення покинути королівські обов'язки ймовірно назавжди відкинуло цю можливість.

Принцеса Маргарет. Фото: instagram/princessmargaretdiaries

Нагадаємо, Кейт Мідлтон вперше після новини про хворобу з'явилась на публіці. Також її молодший син Луї знову бешкетував на королівському балконі — його сестра принцеса Шарлотта була розсерджена.