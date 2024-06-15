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Принцеса Шарлотта сварилася з неслухняним братом на Trooping the Color

15 червня 2024 21:47
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Принц Луї знову бешкетував на Trooping the Color — деталі
Принц Вільям, Кейт Міддлтон, король Чарльз та його внуки. Фото: PA
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Принц Луї вирішив потанцювати, поки чекав початку церемонії Trooping the Color. Його старша сестра Шарлотта вирішила приборкати малюка і налаяла його.

Про це пише Page Six.

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6-річного сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон зняли, воли він підстрибував перед початком церемонії. Помітно, що його 9-річна сестра не вподобала таку поведінку. Вона докоряла молодшому братові. 

Втім, малюк не зупинявся. Не приховував свою незацікавленість подією. Постійно возився зі шнурком для штор і енергійно позіхав. І вже за традицією кривлявся, щоб привернути до себе увагу репортерів та прикрасити нудну для нього подію.

Принц Луї танцює з мамою Кетрін, а принцеса Шарлотта сварить його. Фото: BBC
Принц Луї танцює з мамою Кетрін, а принцеса Шарлотта сварить його. Фото: BBC
Принц Луї танцює з мамою Кетрін, а принцеса Шарлотта сварить його. Фото: BBC
Принц Луї танцює з мамою Кетрін, а принцеса Шарлотта сварить його. Фото: BBC
Принц Луї грається шнурком. Фото: BBC
Принц Луї грається шнурком. Фото: BBC

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вперше з'явилась на офіційному заході королівської родини після новини про її онкологію. Також ми розповідали про найкращі сукні принцеси для Trooping the Color. 

принц Луї
королівська родина
Кейт Міддлтон
Велика Британія
король Чарльз ІІІ
принц Вільям

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