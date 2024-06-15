Принц Луї знову бешкетував на Trooping the Color — деталі

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, король Чарльз та його внуки. Фото: PA

Принц Луї вирішив потанцювати, поки чекав початку церемонії Trooping the Color. Його старша сестра Шарлотта вирішила приборкати малюка і налаяла його.

Про це пише Page Six.

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6-річного сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон зняли, воли він підстрибував перед початком церемонії. Помітно, що його 9-річна сестра не вподобала таку поведінку. Вона докоряла молодшому братові.

Втім, малюк не зупинявся. Не приховував свою незацікавленість подією. Постійно возився зі шнурком для штор і енергійно позіхав. І вже за традицією кривлявся, щоб привернути до себе увагу репортерів та прикрасити нудну для нього подію.

Принц Луї танцює з мамою Кетрін, а принцеса Шарлотта сварить його. Фото: BBC

Принц Луї танцює з мамою Кетрін, а принцеса Шарлотта сварить його. Фото: BBC

Принц Луї грається шнурком. Фото: BBC

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вперше з'явилась на офіційному заході королівської родини після новини про її онкологію. Також ми розповідали про найкращі сукні принцеси для Trooping the Color.