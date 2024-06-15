Принц Луї знову бешкетував на Trooping the Color — деталі

Принцеса Шарлотта сварилася з неслухняним братом на Trooping the Color
Принц Луї вирішив потанцювати, поки чекав початку церемонії Trooping the Color. Його старша сестра Шарлотта вирішила приборкати малюка і налаяла його.
Про це пише Page Six.
Принцеса Шарлотта насварила принца Луї за неприйнятну поведінку
6-річного сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон зняли, воли він підстрибував перед початком церемонії. Помітно, що його 9-річна сестра не вподобала таку поведінку. Вона докоряла молодшому братові.
Втім, малюк не зупинявся. Не приховував свою незацікавленість подією. Постійно возився зі шнурком для штор і енергійно позіхав. І вже за традицією кривлявся, щоб привернути до себе увагу репортерів та прикрасити нудну для нього подію.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон вперше з'явилась на офіційному заході королівської родини після новини про її онкологію. Також ми розповідали про найкращі сукні принцеси для Trooping the Color.
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