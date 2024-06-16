Королевская экспертша назвала главную деву королевской семьи - кто она

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Karwai Tang

Герцогиня Сассекская заняла второе место в рейтинге популярности светских дам королевской семьи. Впрочем, возглавила его покойная сестра королевы Елизаветы.

Об этом пишет express.co.uk.

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Принцесса Маргарет была настоящей девой королевской семьи

Бывшая королевская корреспондентка BBC Дженни Бонд поделилась своим взглядом на женщин известнейшей семьи Великобритании. Она считает, что величайшей девой была младшая сестра покойной королевы — принцесса Маргарет.

"Я думаю, исторически, наверное, принцесса Маргарет была. Настоящая дева. Она говорила именно то, что думала. Она сидела рядом с Твигги, моделью, и игнорировала ее около двух часов, а потом обернулась к ней и спросила: "Кто ты?" И она сказала: "О, меня зовут Лесли, мэм, но большинство людей знают меня как Твигги". А Маргарет поворачивается и говорит: "Как грустно", — вспоминает экспертка.

Принцесса Маргарет. Фото: instagram/princessmargaretdiaries

Большинство упоминает принцессу, как эталон изящества и гламура. Она любила вечеринки, привязанность мужчин и веселье. Впрочем, не была идеальной.

"Она была фантастически величественной и снобистской. И она действительно запятнала репутацию королевской семьи своим образом жизни, своим распавшимся браком, который привел к разводу", — добавила корреспондентка.

Принцесса Маргарет. Фото: instagram/princessmargaretdiaries

Бурная личная жизнь стала первым шагом создания имиджа Маргарет. Ее роман с капитаном Питером Таунсендом, разведенным героем войны, вызвал национальный скандал. Общество поделилось на два лагеря — приверженцев любви и традиционалистов-католиков, которые не могли даже мысленно представить такой брак.

Принцесса Маргарет. Фото: instagram/princessmargaretdiaries

Паре не дали разрешения на совместную жизнь. Маргарет страдала, впрочем, все-таки вышла замуж за другого. Ее сердце заставил биться чаще фотограф Энтони Армстронг-Джонса в 1960 году. Но их брак закончился первым большим разводом в королевской семье со времен Генриха VIII 70-х годов.

"Но это имеет и обратную сторону, потому что этот развод расчистил путь молодым членам королевской семьи к выходу из несчастливых браков", — говорит эксперт.

Принцесса Маргарет. Фото: instagram/princessmargaretdiaries

Второе место в рейтинге "дев" могла бы занять супруга принца Гарри Меган Маркл, впрочем, ее решение покинуть королевские обязанности вероятно навсегда "уничтожило" эту возможность.

Принцесса Маргарет. Фото: instagram/princessmargaretdiaries

Напомним, Кейт Миддлтон впервые после новости о болезни появилась на публике. Также ее младший сын Луи снова кривлялся на королевском балконе — его сестра принцесса Шарлотта была рассержена.