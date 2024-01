Не прошло и 3 лет — Ариана Гранде выпустит новую песню

Ариана Гранде. Фото: instagram.com/adrianalima/

Популярная артистка Ариана Гранде намекнула, что вскоре выйдет ее новый трек. Она не выпускала альбома уже три года.

Звезда опубликовала загадочный пост в Instagram.

Ариана Гранде возвращается с новой песней

30-летняя суперзвезда поп-музыки объявила, что выпустит новый сольный трек. Она опубликовала пост, вероятно, с названием трека "Yes, And?"

Релиз намечен на 12 января. Фанаты звезды уверены, что это сообщение касается именно выхода нового трека.

Последний свой студийный альбом "Positions" звезда выпустила в 2020 году, более удачная версия была доступна в 2021 году.

Гранде не создавала сольные песни около трех лет. Она появлялась только в общих синглах с другими исполнителями — "Don't Look Up", "Save Your Tears" и "Die For You".

Фанаты Гранде в ожидании хита

Подписчики звезды очень эмоционально отреагировали на новость. Они с нетерпением ждут выхода трека.

Мама дома!

Мы скучали по тебе!

Она вернулась! Рады видеть, мама!

Никто не был готов! Я в восторге!

Не могу дождаться.

