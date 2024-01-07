Не прошло и 3 лет — Ариана Гранде выпустит новую песню
Популярная артистка Ариана Гранде намекнула, что вскоре выйдет ее новый трек. Она не выпускала альбома уже три года.
Звезда опубликовала загадочный пост в Instagram.
Ариана Гранде возвращается с новой песней
30-летняя суперзвезда поп-музыки объявила, что выпустит новый сольный трек. Она опубликовала пост, вероятно, с названием трека "Yes, And?"
Релиз намечен на 12 января. Фанаты звезды уверены, что это сообщение касается именно выхода нового трека.
Последний свой студийный альбом "Positions" звезда выпустила в 2020 году, более удачная версия была доступна в 2021 году.
Гранде не создавала сольные песни около трех лет. Она появлялась только в общих синглах с другими исполнителями — "Don't Look Up", "Save Your Tears" и "Die For You".
Фанаты Гранде в ожидании хита
Подписчики звезды очень эмоционально отреагировали на новость. Они с нетерпением ждут выхода трека.
- Мама дома!
- Мы скучали по тебе!
- Она вернулась! Рады видеть, мама!
- Никто не был готов! Я в восторге!
- Не могу дождаться.
Ранее итальянский певец выпустил песню на украинском.
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