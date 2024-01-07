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Не прошло и 3 лет — Ариана Гранде выпустит новую песню

7 января 2024 19:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Не прошло и 3 лет — Ариана Гранде выпустит новую песню
Ариана Гранде. Фото: instagram.com/adrianalima/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Популярная артистка Ариана Гранде намекнула, что вскоре выйдет ее новый трек. Она не выпускала альбома уже три года.

Звезда опубликовала загадочный пост в Instagram.

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30-летняя суперзвезда поп-музыки объявила, что выпустит новый сольный трек. Она опубликовала пост, вероятно, с названием трека "Yes, And?" 

Релиз намечен на 12 января. Фанаты звезды уверены, что это сообщение касается именно выхода нового трека.

Последний свой студийный альбом "Positions" звезда выпустила в 2020 году, более удачная версия была доступна в 2021 году.

Гранде не создавала сольные песни около трех лет. Она появлялась только в общих синглах с другими исполнителями — "Don't Look Up", "Save Your Tears" и "Die For You".

Фанаты Гранде в ожидании хита

Подписчики звезды очень эмоционально отреагировали на новость. Они с нетерпением ждут выхода трека.

  • Мама дома!
  • Мы скучали по тебе!
  • Она вернулась! Рады видеть, мама!
  • Никто не был готов! Я в восторге!
  • Не могу дождаться.

Ранее итальянский певец выпустил песню на украинском.

Напомним, что певица Луна решила продолжить писать песни на русском.

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