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Не минуло і року — POSITIFF зізнався, коли чекати новий альбом

25 січня 2024 01:54
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Не минуло і року — POSITIFF зізнався, коли чекати новий альбом
POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український співак POSITIFF обіцяв випустити сольний альбом минулого року, проте з різних причин цього не сталося. Він зізнався, що зараз активно працює над новою піснею.

Про це він розповів виданню "Ти Київ".

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POSITIFF скоро випустить романтичну пісню

Український співак POSITIFF мав випустити свій сольний альбом у 2023 році. Тоді цього не сталося, але зараз він активно працює над новим проектом. 

"Я дав собі обіцянку частіше радувати аудиторію піснями. Ми вже працюємо над наступним синглом, який вийде після "Гаснуть ліхтарі", — це буде зворушлива романтична історія", — зізнався артист.

POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/
POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/

Також співак анонсував свої плани на цей рік — він не тільки хоче випустити альбом, а ще й поїхати у свій перший великий сольний тур, як самостійний артист. 

"Моя команда заряджена на творчість. У нас уже багато напрацювань та ідей. Ми впевнено крокуємо до альбому, що має вийти цього року. Ба більше, після релізу платівки я анонсую великий сольний тур, а поки буду запрошеним гостем у різних містах. Приміром, вже на початку лютого побачуся зі своїми прихильниками на концерті в Луцьку", — розповів співак.

POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/
POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/

Раніше POSITIFF нарешті розповів навіщо створив "шароварний" трек з Анею Трінчер.

Також Positiff раптово підтримав Світлану Лободу і Віру Брежнєву.

музика
артисти
пісні
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Positiff
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