POSITIFF нарешті розповів навіщо створив "шароварний" трек з Анею Трінчер

POSITIFF і Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Український співак POSITIFF зізнався, чому випустив спільний трек "Який ти козак" з Анею Трінчер. Його замовили мультимаркет та платформа UNITED24.

Про це він розповів виданню "Ти Київ".

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POSITIFF створив пісню-"шароварщину" для благодійних цілей

Українські співаки POSITIFF і Анна Трінчер рік тому випустили трек "Який ти козак". Він став надзвичайно популярний, проте і скандальним. Виконавців звинуватили у створенні не музики, а "шароварщини".

POSITIFF розповів, що вони зробили цей трек і кліп на замовлення популярного мультимаркета і платформи UNITED24, а також зауважив, що йому байдуже на хейтерів.

"Який ти козак" — це хіт, і цим все сказано. На умовний хейт я не реагую. Цих людей і коментарів у реальному житті не існує, вони є тільки у віртуальному просторі. Обидва треки були написані на замовлення великої української мережі мультимаркетів та платформи UNITED24 до відповідних інфоприводів", — сказав виконавець.

У кліпі співаків дійсно було заявлено чимало реклами відомих українцям брендів, проте сама пісня довгий час перебувала на верхівці чартів. Незважаючи на велику кількість прослуховувань, для POSITIFF це не найкраща його пісня.

"Хоч я не вважаю ці треки відображенням мого творчого досвіду й стилю, вони мали благодійну місію, зібрали понад 10 мільйонів гривень на ЗСУ і знайшли свою аудиторію. А це переважно діти. Тому "Який ти козак" досі є у плейлісті кожної молодої сім'ї", — прокоментував артист.

У цьому ж благодійному проєкті він випустив ще одну пісню "Шлях до Перемоги" з Анею Трінчер і Олею Поляковою.

Раніше Positiff раптово підтримав Світлану Лободу і Віру Брежнєву.

Також Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно.