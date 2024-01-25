Не прошло и года — POSITIFF признался, когда ждать новый альбом

POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/

Украинский певец POSITIFF обещал выпустить сольный альбом в прошлом году, однако по разным причинам этого не произошло. Он признался, что сейчас активно работает над новой песней.

Об этом он рассказал изданию "Ты Киев".

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Украинский певец POSITIFF должен был выпустить свой сольный альбом в 2023 году. Тогда это не произошло, но сейчас он активно работает над новым проектом.

"Я дал себе обещание чаще радовать аудиторию песнями. Мы уже работаем над следующим синглом, который выйдет после "Гаснут фонари", — это будет трогательная романтическая история", — признался артист.

POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/

Также певец анонсировал свои планы на этот год — он не только хочет выпустить альбом, но и уехать в свой первый большой сольный тур, как самостоятельный артист.

"Моя команда заряжена на творчество. У нас уже много наработок и идей. Мы уверенно шагаем к альбому, который должен выйти в этом году. Более того, после релиза пластинки я анонсирую большой сольный тур, а пока буду приглашенным гостем в разных городах. К примеру, уже в начале февраля увижусь со своими поклонниками на концерте в Луцке" , — рассказал певец.

POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/

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