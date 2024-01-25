Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Не прошло и года — POSITIFF признался, когда ждать новый альбом arrow

Не прошло и года — POSITIFF признался, когда ждать новый альбом

25 января 2024 01:54
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Не прошло и года — POSITIFF признался, когда ждать новый альбом
POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский певец POSITIFF обещал выпустить сольный альбом в прошлом году, однако по разным причинам этого не произошло. Он признался, что сейчас активно работает над новой песней. 

Об этом он рассказал изданию "Ты Киев".

Читайте также:

POSITIFF скоро выпустит романтическую песню

Украинский певец POSITIFF должен был выпустить свой сольный альбом в 2023 году. Тогда это не произошло, но сейчас он активно работает над новым проектом.

"Я дал себе обещание чаще радовать аудиторию песнями. Мы уже работаем над следующим синглом, который выйдет после "Гаснут фонари", — это будет трогательная романтическая история", — признался артист.

POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/
POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/

Также певец анонсировал свои планы на этот год — он не только хочет выпустить альбом, но и уехать в свой первый большой сольный тур, как самостоятельный артист.

"Моя команда заряжена на творчество. У нас уже много наработок и идей. Мы уверенно шагаем к альбому, который должен выйти в этом году. Более того, после релиза пластинки я анонсирую большой сольный тур, а пока буду приглашенным гостем в разных городах. К примеру, уже в начале февраля увижусь со своими поклонниками на концерте в Луцке" , — рассказал певец.

POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/
POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff/

Ранее POSITIFF наконец-то рассказал зачем создал "шароварный" трек с Аней Тринчер.

Также Positiff внезапно поддержал Светлану Лободу и Веру Брежневу.

музыка
артисты
песни
украинские звезды
Positiff
альбом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме