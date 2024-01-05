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Не может почувствовать украинский — певица Луна продолжит писать песни на русском

5 января 2024 17:38
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Не может почувствовать украинский — певица Луна продолжит писать песни на русском
Певица Луна. Фото: instagram.com/kri_luna/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица Луна с начала полномасштабного вторжения пыталась отказаться от русского языка. Сейчас артистка заявила, что за 2 года так и не смогла прочувствовать украинский.

Неожиданным признанием звезда поделилась в instagram.

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Луна хочет творить на русском языке, потому что она так чувствует

Певица Луна 2 года пыталась перейти на украинский язык, но решила вернуться к старому — к языку оккупанта.

В своем фотоблоге она сообщила подписчикам, что ей комфортно писать песни на языке агрессора. Такое решение она приняла во время беременности.

"Вообще продолжаю писать лирику и песни на русском языке... Для таких людей, как я — мнимый запрет, вызывает еще большее желание остаться честным с собой и со своим искусством! Я так вижу, я так чувствую... Стараюсь, как могу, почувствовать язык (украинский) и найти в нем свое место... Но никогда не захочу и не смогу запретить себе творить так, как я вижу — во всех смыслах", — написала певица.

Певица Луна
Сториз певицы Луны. Фото: instagram.com/kri_luna/

Луна сказала, что она пишет песни не для одобрения и не для трендов. Она создает их для освобождения своей души. По ее мнению, так поступает очень мало украинских артистов. Также она призвала подписчиков ценить ее за честную, по словам Луны, русскоязычную позицию.

Певица заявила, что на время покинет соцсети, то есть уйдет "в реальную жизнь". Такая позиция звезды всколыхнула медиа и вызвала немало хейта.

Певица Луна
Сториз певицы Луны. Фото: instagram.com/kri_luna/

Ранее Alyona Alyona призналась, что писала свои первые треки на русском.

Напомним, что Светлана Лобода забыла родной язык и снова заговорила на русском.

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