Дженніфер Лопес та Бен Аффлек приховують негаразди у стосунках — фото

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Backgrid

Популярна співачка Дженніфер Лопес і її чоловік актор Бен Аффлек намагаються приховати "тріщину" у стосунках. Однак, це в них не дуже вдало виходить.

Про це пише TMZ.

Читайте також:

Джей Ло і Бен Аффлек невдало поцілувались на публіці

Зіркове подружжя переживає "кризу" у стосунках, втім намагаються це приховати від публіки.

У неділю їх помітили папараці з мамою Бена Кріс у Санта-Моніці. Зірки замість звичних любощів, надали перевагу "світському" поцілунку і навіть не торкнулись щік один одного.

Також фотографи зафіксували, що пара взялась за руки, втім тривало це не більше двох секунд. Хоча Джей Ло скасовувала тур заради подолання проблем всередині своєї родини, очевидно, що стосунки досі не ідеальні.

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Backgrid

Нагадаємо, зіркове подружжя нещодавно разом відвідало важливий захід. Також Джей Ло скасовувала свій тур через поганий продаж квитків.