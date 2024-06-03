Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Не щирі цілунки — Дженніфер Лопес та Бен Аффлек засвітилися на публіці на тлі чуток про розлучення arrow

Не щирі цілунки — Дженніфер Лопес та Бен Аффлек засвітилися на публіці на тлі чуток про розлучення

3 червня 2024 15:35
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек приховують негаразди у стосунках — фото
Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Backgrid
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярна співачка Дженніфер Лопес і її чоловік актор Бен Аффлек намагаються приховати "тріщину" у стосунках. Однак, це в них не дуже вдало виходить.

Про це пише TMZ.

Читайте також:

Джей Ло і Бен Аффлек невдало поцілувались на публіці

Зіркове подружжя переживає "кризу" у стосунках, втім намагаються це приховати від публіки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

У неділю їх помітили папараці з мамою Бена Кріс у Санта-Моніці. Зірки замість звичних любощів, надали перевагу "світському" поцілунку і навіть не торкнулись щік один одного. 

Також фотографи зафіксували, що пара взялась за руки, втім тривало це не більше двох секунд. Хоча Джей Ло скасовувала тур заради подолання проблем всередині своєї родини, очевидно, що стосунки досі не ідеальні. 

Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Backgrid
Співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек. Фото: Backgrid

Нагадаємо, зіркове подружжя нещодавно разом відвідало важливий захід. Також Джей Ло скасовувала свій тур через поганий продаж квитків. 

Бен Аффлек
закордонні зірки
відносини
США
Голлівуд
Дженіфер Лопес

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня