Дженніфер Лопес та Бен Аффлек приховують негаразди у стосунках — фото

Не щирі цілунки — Дженніфер Лопес та Бен Аффлек засвітилися на публіці на тлі чуток про розлучення
Популярна співачка Дженніфер Лопес і її чоловік актор Бен Аффлек намагаються приховати "тріщину" у стосунках. Однак, це в них не дуже вдало виходить.
Про це пише TMZ.
Джей Ло і Бен Аффлек невдало поцілувались на публіці
Зіркове подружжя переживає "кризу" у стосунках, втім намагаються це приховати від публіки.
У неділю їх помітили папараці з мамою Бена Кріс у Санта-Моніці. Зірки замість звичних любощів, надали перевагу "світському" поцілунку і навіть не торкнулись щік один одного.
Також фотографи зафіксували, що пара взялась за руки, втім тривало це не більше двох секунд. Хоча Джей Ло скасовувала тур заради подолання проблем всередині своєї родини, очевидно, що стосунки досі не ідеальні.
Нагадаємо, зіркове подружжя нещодавно разом відвідало важливий захід. Також Джей Ло скасовувала свій тур через поганий продаж квитків.
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