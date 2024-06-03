Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Не искренние поцелуи – Дженнифер Лопес и Бен Аффлек засветились на публике на фоне слухов о разводе arrow

Не искренние поцелуи – Дженнифер Лопес и Бен Аффлек засветились на публике на фоне слухов о разводе

3 июня 2024 15:35
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек скрывают проблемы в отношениях.
Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: Backgrid
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Популярная певица Дженнифер Лопес и ее муж актер Бен Аффлек пытаются скрыть "трещину" в отношениях. Однако это у них не очень удачно получается.

Об этом пишет TMZ.

Читайте также:

Джей Ло и Бен Аффлек неудачно поцеловались на публике

Звездные супруги переживают "кризис" в отношениях, впрочем, пытаются это скрыть от публики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Just Jared (@justjared)

В воскресенье их заметили папарацци с мамой Бена Крис в Санта-Монике. Звезды вместо привычных нежностей, предпочли "светский" поцелуй и даже не коснулись щек друг друга.

Также фотографы зафиксировали, что пара взялась за руки, но продолжалось это не более двух секунд. Хотя Джей Ло упраздняла тур ради преодоления проблем внутри своей семьи, очевидно, что отношения до сих пор не идеальны.

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: Backgrid
Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: Backgrid

Напомним, звездные супруги недавно вместе посетили важное мероприятие. Также Джей Ло отменяла свой тур из-за плохой продажи билетов.

Бен Аффлек
зарубежные звезды
отношения
США
Голливуд
Дженнифер Лопес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня