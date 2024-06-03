Дженнифер Лопес и Бен Аффлек скрывают проблемы в отношениях.

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: Backgrid

Популярная певица Дженнифер Лопес и ее муж актер Бен Аффлек пытаются скрыть "трещину" в отношениях. Однако это у них не очень удачно получается.

Об этом пишет TMZ.

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Звездные супруги переживают "кризис" в отношениях, впрочем, пытаются это скрыть от публики.

В воскресенье их заметили папарацци с мамой Бена Крис в Санта-Монике. Звезды вместо привычных нежностей, предпочли "светский" поцелуй и даже не коснулись щек друг друга.

Также фотографы зафиксировали, что пара взялась за руки, но продолжалось это не более двух секунд. Хотя Джей Ло упраздняла тур ради преодоления проблем внутри своей семьи, очевидно, что отношения до сих пор не идеальны.

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: Backgrid

Напомним, звездные супруги недавно вместе посетили важное мероприятие. Также Джей Ло отменяла свой тур из-за плохой продажи билетов.