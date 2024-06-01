Дженніфер Лопес нарешті возз'єдналася з Беном Аффлеком з поважної причини

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Backgrid

Папараці сфотографували, коли Бен Аффлек тримався за руки зі своєю дружиною Дженніфер Лопес. Пара йшла з церемонії вручення дипломів його доньці Вайолет у Лос-Анджелесі.

Про це пише Daily Mail.

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Пара була разом з дітьми-близнюками Джей Ло, 16-річними Максом і Еммою, а також дітьми Аффлека, 15-річним Фіном і 12-річним Семюелем. Дженніфер одягла рожеве пальто, сукню в тон і туфлі, а її чоловік обрав стильний синій костюм.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Backgrid

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Backgrid

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Backgrid

Джерело розповіл, що пара "хоче поставити дітей на перше місце" і що "Дженніфер і Бен завжди були дуже орієнтовані на сім’ю". Інсайдер зазначив, що для Вайолет "випускний був великою справою", і її мачуха "хотіла його відсвяткувати".

Останніми місяцями пару рідко бачили разом на публічних заходах на тлі чуток про розлучення. Раніше також повідомлялося, що пара вже тижнями живе окремо.

Минув лише рік відтоді, як Аффлек і Лопес купили свій маєток за 60,85 мільйонів доларів, але з того часу Аффлек не тільки переїхав, але й 14 травня Лопес бачили, як сама шукала будинок у Беверлі-Гіллз.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Backgrid

Протягом останніх двох тижнів Аффлек не підтримував дружину під час її прес-туру її нового науково-фантастичного бойовика Netflix Atlas, а також пропустив її прем’єру фільму в Мехіко.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала, чи змінилася за два десятиліття. А раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес заборонила журналістам питати її про чоловіка.