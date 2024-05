Дженніфер Лопес скасувала свій довгоочікуваний тур та пояснила причину

Американська співачка, акторка Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес скасувала свій американський тур This is Me…Live. До цього навколо нього було чимало пліток, зокрема, про погані продажі квитків та проблеми з чоловіком, голлівудським актором Беном Аффлеком. Втім, Джей Ло назвала офіційну причину.

Про це повідомляє видання Access Hollywood.

Дженніфер Лопес скасувала свій тур

Гастролі мали пройти на підтримку дев’ятого студійного альбому 54-річної співачки під назвою This Is Me... Now. Було заплановано 30 концертів в Канаді та Сполучених Штатах. Перше шоу датоване 26 червня в Орландо.Фінальний концерт мав пройти 17 серпня в рідному місті артистки, Нью-Йорку. Втім тур скасовано.

"Я дуже засмучена тим, що підвела вас. Знайте, будь ласка, я б не робила цього, якби не відчувала, що це абсолютно необхідно. Обіцяю, що відшкодую вам це, і ми всі знову будемо разом. Я вас усіх так сильно люблю. До наступного разу", — написала Джей Ло.

Заява Дженніфер Лопес про скасування туру. Скриншот: сайт співачки

Представники співачки заявили — Дженніфер бере відпустку, щоб побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями. До цього ставилось під сумнів проведення туру через низькі показники продажу квитків. Лопес планувала виступати на стадіонах і не хотіла міняти їх на менші майданчики.

Також в мережі почали обговорювати можливі проблеми в стосунках з Беном Аффлеком. Мовляв, Дженніфер хотіла зробити акцент шоу на їхній любові, а актор був проти цього. Ці чутки голлівудська парочка не коментувала.

