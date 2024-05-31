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На тлі жахливого продажу квитків Дженніфер Лопес скасувала свій тур — як вона це пояснила

31 травня 2024 22:29
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Стас Кожушко
Редактор
Дженніфер Лопес скасувала свій довгоочікуваний тур та пояснила причину
Американська співачка, акторка Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес скасувала свій американський тур This is Me…Live. До цього навколо нього було чимало пліток, зокрема, про погані продажі квитків та проблеми з чоловіком, голлівудським актором Беном Аффлеком. Втім, Джей Ло назвала офіційну причину. 

Про це повідомляє видання Access Hollywood.

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Дженніфер Лопес скасувала свій тур

Гастролі мали пройти на підтримку дев’ятого студійного альбому 54-річної співачки під назвою This Is Me... Now. Було заплановано 30 концертів в  Канаді та Сполучених Штатах. Перше шоу датоване 26 червня в Орландо.Фінальний концерт мав пройти 17 серпня в рідному місті артистки, Нью-Йорку. Втім тур скасовано.

"Я дуже засмучена тим, що підвела вас. Знайте, будь ласка, я б не робила цього, якби не відчувала, що це абсолютно необхідно. Обіцяю, що відшкодую вам це, і ми всі знову будемо разом. Я вас усіх так сильно люблю. До наступного разу", — написала Джей Ло.

Джей Ло скасувала турне
Заява Дженніфер Лопес про скасування туру. Скриншот: сайт співачки

Представники співачки заявили — Дженніфер бере відпустку, щоб побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями. До цього ставилось під сумнів проведення туру через низькі показники продажу квитків. Лопес планувала виступати на стадіонах і не хотіла міняти їх на менші майданчики. 

Також в мережі почали обговорювати можливі проблеми в стосунках з Беном Аффлеком. Мовляв, Дженніфер хотіла зробити акцент шоу на їхній любові, а актор був проти цього. Ці чутки голлівудська парочка не коментувала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Мадонну подав позов до суду її шанувальник через концерт співачки. Також ми розповідали, в якому образі завітала на Met Gala 2024 Дженніфер Лопес.

закордонні зірки
концерт
музика
Дженіфер Лопес

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