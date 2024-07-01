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Не соромся показувати красу — солістка гурту KAZKA засвітила пишні форми

1 липня 2024 08:51
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Солістка гурту KAZKA засвітила пишні форми у сорочці на голе тіло
Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Солістка гурт KAZKA Олександра Заріцька влаштувала відверту фотосесію. Як виявилося, зірка давно вчиться любити себе, тож спокусливі знімки результат роботи над собою.

Фото з’явилось на офіційній сторінці гурту Instagram.

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Співачка на нових фото позує у мокрій сорочці на голе тіло. Олександра подякувала всім, хто любить її такою, якою вона є.

 

Солістка KAZKA Олександра Заріцька
Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

 

Солістка KAZKA Олександра Заріцька
Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

 

Солістка KAZKA Олександра Заріцька
Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

 

Солістка KAZKA Олександра Заріцька
Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

 

"Знадобилось багато років для того, щоб полюбити себе такою, якою ви мене бачите зараз, і я вдячна людям, які мене оточують і люблять мене такою, яка я є, а я в свою чергу хочу нагадати тобі, яка ти прекрасна і неповторна! Не соромся показувати свою красу, навіть якщо вона не входить в "рамки" суспільства", — говорить співачка.

Прихильники відзнилиа звабливі фото артистки: "Ви — неймовірно гарна", "Найкрасивіше, що я бачила", "Шикарна жінка! Богиня!" — коментують у мережі. 

 

Солістка KAZKA Олександра Заріцька
Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

 

Олександра Заріцька стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Зірці вдалося схуднути на десятки кілограмів. Вона поділилася з прихильниками черговим рецептом краси. Олександра показала, як проходить курс ендосфери. Процедура зменшуються жирові прошарки у проблемних зонах; зменшується набряклість завдяки виведенню зайвої рідини з організму. Апаратна методика дозволяє швидко омолодити та підтягнути шкіру, позбутися целюліту, повернути шкірі тонус. 

А також зірка показала, як професійний косметолог робить їй ін'єкції ліполітиків, препаратів для корекції фігури, які широко використовуються у косметології. Вони вводяться під шкіру уколами найтонших голок і дозволяють прибрати відкладення жиру на животі, стегнах, обличчі, шиї, руках, у зоні декольте. Сама методика називається "ліполіз", вона покликана не лише позбавити жиру, а й покращити стан шкіри, відновити обмін речовин у тканинах. 

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вразила звабливою фотосесією у стилі Мерилін Монро. А раніше ми писали, що у мережі шоковані схудненням дружини скандального Каньє Веста.

Kazka Олександра Заріцька українські зірки фотосесія

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