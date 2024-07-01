Солістка гурту KAZKA засвітила пишні форми у сорочці на голе тіло

Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солістка гурт KAZKA Олександра Заріцька влаштувала відверту фотосесію. Як виявилося, зірка давно вчиться любити себе, тож спокусливі знімки результат роботи над собою.

Фото з’явилось на офіційній сторінці гурту Instagram.

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Співачка на нових фото позує у мокрій сорочці на голе тіло. Олександра подякувала всім, хто любить її такою, якою вона є.

Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

"Знадобилось багато років для того, щоб полюбити себе такою, якою ви мене бачите зараз, і я вдячна людям, які мене оточують і люблять мене такою, яка я є, а я в свою чергу хочу нагадати тобі, яка ти прекрасна і неповторна! Не соромся показувати свою красу, навіть якщо вона не входить в "рамки" суспільства", — говорить співачка.

Прихильники відзнилиа звабливі фото артистки: "Ви — неймовірно гарна", "Найкрасивіше, що я бачила", "Шикарна жінка! Богиня!" — коментують у мережі.

Солістка KAZKA Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band/

Олександра Заріцька стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Зірці вдалося схуднути на десятки кілограмів. Вона поділилася з прихильниками черговим рецептом краси. Олександра показала, як проходить курс ендосфери. Процедура зменшуються жирові прошарки у проблемних зонах; зменшується набряклість завдяки виведенню зайвої рідини з організму. Апаратна методика дозволяє швидко омолодити та підтягнути шкіру, позбутися целюліту, повернути шкірі тонус.

А також зірка показала, як професійний косметолог робить їй ін'єкції ліполітиків, препаратів для корекції фігури, які широко використовуються у косметології. Вони вводяться під шкіру уколами найтонших голок і дозволяють прибрати відкладення жиру на животі, стегнах, обличчі, шиї, руках, у зоні декольте. Сама методика називається "ліполіз", вона покликана не лише позбавити жиру, а й покращити стан шкіри, відновити обмін речовин у тканинах.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вразила звабливою фотосесією у стилі Мерилін Монро. А раніше ми писали, що у мережі шоковані схудненням дружини скандального Каньє Веста.