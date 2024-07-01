Солистка группы KAZKA зажгла пышные формы в рубашке на голое тело

Не стесняйся показывать красоту — солистка группы KAZKA показала пышные формы
Солистка группа KAZKA Александра Зарицкая устроила откровенную фотосессию. Как оказалось, звезда давно учится любить себя, так что соблазнительные снимки результат роботы над собой.
Фото появилось на официальной странице группы в Instagram.
Александра Зарицкая похвасталась обольстительной фигурой
Певица на новых фотографиях позирует в мокрой рубашке на голое тело. Александра поблагодарила всех, кто любит ее такой, какой она есть.
"Понадобилось много лет для того, чтобы полюбить себя такой, какой вы меня видите сейчас, и я благодарна людям, которые меня окружают и любят меня такой, какая я есть, а я в свою очередь хочу напомнить тебе, какая ты прекрасная и неповторимая! Не стесняйся показывать свою красоту, даже если она не входит в "рамки" общества", — говорит певица.
Поклонники отметили обольстительные фото артистки: "Вы — невероятно красивая", "Самое красивое, что я видела", "Шикарная женщина! Богиня!" — комментируют в сети.
Александра Зарицкая следит за своим питанием и занимается спортом. Звезде удалось похудеть на десятки килограммов. Она поделилась с поклонниками очередным рецептом красоты. Александра показала, как проходит курс эндосферы. Процедура уменьшает жировые слои в проблемных зонах; уходит отечность благодаря выведению излишней жидкости из организма; качественный отток лимфы обеспечивает выведение токсинов. Аппаратная методика позволяет быстро омолодить и подтянуть кожу, избавиться от целлюлита, вернуть коже тонус.
А также звезда показала, как профессиональный косметолог делает ей инъекции липолитиков, препаратов для коррекции фигуры, широко используемых в косметологии. Они вводятся под кожу уколами тончайших игл и позволяют убрать отложения жира на животе, бедрах, лице, шее, руках, в зоне декольте. Сама методика называется "липолиз", она призвана не только лишить жира, но и улучшить состояние кожи, восстановить обмен веществ в тканях.
Напомним, Ким Кардашьян поразила соблазнительной фотосессией в стиле Мэрилин Монро. А раньше мы писали, что в сети шокированы похудением супруги скандального Канье Уэста.
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