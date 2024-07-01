Солистка группы KAZKA зажгла пышные формы в рубашке на голое тело

Солистка KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солистка группа KAZKA Александра Зарицкая устроила откровенную фотосессию. Как оказалось, звезда давно учится любить себя, так что соблазнительные снимки результат роботы над собой.

Фото появилось на официальной странице группы в Instagram.

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Певица на новых фотографиях позирует в мокрой рубашке на голое тело. Александра поблагодарила всех, кто любит ее такой, какой она есть.

Солистка KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солистка KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солистка KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

Солистка KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

"Понадобилось много лет для того, чтобы полюбить себя такой, какой вы меня видите сейчас, и я благодарна людям, которые меня окружают и любят меня такой, какая я есть, а я в свою очередь хочу напомнить тебе, какая ты прекрасная и неповторимая! Не стесняйся показывать свою красоту, даже если она не входит в "рамки" общества", — говорит певица.

Поклонники отметили обольстительные фото артистки: "Вы — невероятно красивая", "Самое красивое, что я видела", "Шикарная женщина! Богиня!" — комментируют в сети.

Солистка KAZKA Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band/

Александра Зарицкая следит за своим питанием и занимается спортом. Звезде удалось похудеть на десятки килограммов. Она поделилась с поклонниками очередным рецептом красоты. Александра показала, как проходит курс эндосферы. Процедура уменьшает жировые слои в проблемных зонах; уходит отечность благодаря выведению излишней жидкости из организма; качественный отток лимфы обеспечивает выведение токсинов. Аппаратная методика позволяет быстро омолодить и подтянуть кожу, избавиться от целлюлита, вернуть коже тонус.

А также звезда показала, как профессиональный косметолог делает ей инъекции липолитиков, препаратов для коррекции фигуры, широко используемых в косметологии. Они вводятся под кожу уколами тончайших игл и позволяют убрать отложения жира на животе, бедрах, лице, шее, руках, в зоне декольте. Сама методика называется "липолиз", она призвана не только лишить жира, но и улучшить состояние кожи, восстановить обмен веществ в тканях.

Напомним, Ким Кардашьян поразила соблазнительной фотосессией в стиле Мэрилин Монро. А раньше мы писали, что в сети шокированы похудением супруги скандального Канье Уэста.