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Не стала молчать — Мандзюк прокомментировала скандал с шуткой о детях с инвалидностью

30 июня 2024 21:44
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Стас Кожушко
Редактор
Лера Мандзюк попала в скандал из-за шутки о детях с инвалидностью
Юморист Лера Мандзюк. Фото: Instagram/mandziuk.selera
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стендапер Лера Мандзюк оказалась в эпицентре скандала после общения с ассистентом учителя на одном из выступлений. В нем шоувумен упомянула определенную категорию детей. Поэтому ее захейтили в соцсетях.

Юморист отреагировала в своих соцсетях на обвинения в шутках об особенных детях.

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Во время общения со зрителями стендап-шоу Мандзюк узнала, что одна из них — ассистент учителя. Лера не скрывала удивления, мол, в ее детстве подобных должностей не было. В то же время женщина объяснила — она работает с детьми, нуждающимися в помощи в учебе.

Но Мандзюк решила продолжать шутить. Мол, она сдерживается, когда зрители на ее шоу в телефонах сидят. А учителям нужно еще и работать с разными детьми.

"Вам попадаются и еще более сложные дети, то есть самые тупенькие. Какими наиболее сложно руководить", — заявила со сцены Мандзюк.

Неудивительно, что юмористку осудили многие украинцы за подобные шутки. Потому что речь шла о детях с инвалидностью.

  • Мне стало плохо. Над чем вы шутите? Над колоссальной работой родителей? Над детьми с инвалидностью, над инклюзией? Я требую публичного извинения.
  • Это вы сейчас серьезно? То есть мой ребенок, имеющий диагноз, и ему дали отдельного учителя — тупой? Он особенный, уникальный, но точно не тупой. В конце концов, он аутист.
  • Еще раз убеждаюсь, что для юмора нужен мощный интеллектуальный фундамент. Так как не знать в 21 веке о нейроразнообразии, инклюзии — испанский стыд.

Объяснение от Леры Мандзюк

Извиняться юмористка не стала, но объяснила — она не имела своей целью оскорбить детей и преподавателей.

"Ничего плохого о детях с инвалидностью я не говорила и не имела в виду. Мне жаль, что возникло это недопонимание", — отметила стендапер и закрыла комментарии.

Реакция Леры Мандзюк на скандал
Реакция Леры Мандзюк на скандал. Скриншоты: Instagram/mandziuk.selera

Напомним, ранее мы писали, что певица KOLA пожаловалась на атаку ее нового клипа ботами. Также мы рассказывали, что Камалия неожиданно провела ревизию туалетов в Великобритании.

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