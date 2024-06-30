Лера Мандзюк попала в скандал из-за шутки о детях с инвалидностью

Не стала молчать — Мандзюк прокомментировала скандал с шуткой о детях с инвалидностью
Стендапер Лера Мандзюк оказалась в эпицентре скандала после общения с ассистентом учителя на одном из выступлений. В нем шоувумен упомянула определенную категорию детей. Поэтому ее захейтили в соцсетях.
Юморист отреагировала в своих соцсетях на обвинения в шутках об особенных детях.
Лера Мандзюк высказалась об особых детях
Во время общения со зрителями стендап-шоу Мандзюк узнала, что одна из них — ассистент учителя. Лера не скрывала удивления, мол, в ее детстве подобных должностей не было. В то же время женщина объяснила — она работает с детьми, нуждающимися в помощи в учебе.
Но Мандзюк решила продолжать шутить. Мол, она сдерживается, когда зрители на ее шоу в телефонах сидят. А учителям нужно еще и работать с разными детьми.
"Вам попадаются и еще более сложные дети, то есть самые тупенькие. Какими наиболее сложно руководить", — заявила со сцены Мандзюк.
Неудивительно, что юмористку осудили многие украинцы за подобные шутки. Потому что речь шла о детях с инвалидностью.
- Мне стало плохо. Над чем вы шутите? Над колоссальной работой родителей? Над детьми с инвалидностью, над инклюзией? Я требую публичного извинения.
- Это вы сейчас серьезно? То есть мой ребенок, имеющий диагноз, и ему дали отдельного учителя — тупой? Он особенный, уникальный, но точно не тупой. В конце концов, он аутист.
- Еще раз убеждаюсь, что для юмора нужен мощный интеллектуальный фундамент. Так как не знать в 21 веке о нейроразнообразии, инклюзии — испанский стыд.
Объяснение от Леры Мандзюк
Извиняться юмористка не стала, но объяснила — она не имела своей целью оскорбить детей и преподавателей.
"Ничего плохого о детях с инвалидностью я не говорила и не имела в виду. Мне жаль, что возникло это недопонимание", — отметила стендапер и закрыла комментарии.
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