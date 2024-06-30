Лера Мандзюк попала в скандал из-за шутки о детях с инвалидностью

Юморист Лера Мандзюк. Фото: Instagram/mandziuk.selera

Стендапер Лера Мандзюк оказалась в эпицентре скандала после общения с ассистентом учителя на одном из выступлений. В нем шоувумен упомянула определенную категорию детей. Поэтому ее захейтили в соцсетях.

Юморист отреагировала в своих соцсетях на обвинения в шутках об особенных детях.

Читайте также:

Лера Мандзюк высказалась об особых детях

Во время общения со зрителями стендап-шоу Мандзюк узнала, что одна из них — ассистент учителя. Лера не скрывала удивления, мол, в ее детстве подобных должностей не было. В то же время женщина объяснила — она работает с детьми, нуждающимися в помощи в учебе.

Но Мандзюк решила продолжать шутить. Мол, она сдерживается, когда зрители на ее шоу в телефонах сидят. А учителям нужно еще и работать с разными детьми.

"Вам попадаются и еще более сложные дети, то есть самые тупенькие. Какими наиболее сложно руководить", — заявила со сцены Мандзюк.

Неудивительно, что юмористку осудили многие украинцы за подобные шутки. Потому что речь шла о детях с инвалидностью.

Мне стало плохо. Над чем вы шутите? Над колоссальной работой родителей? Над детьми с инвалидностью, над инклюзией? Я требую публичного извинения.

Это вы сейчас серьезно? То есть мой ребенок, имеющий диагноз, и ему дали отдельного учителя — тупой? Он особенный, уникальный, но точно не тупой. В конце концов, он аутист.

Еще раз убеждаюсь, что для юмора нужен мощный интеллектуальный фундамент. Так как не знать в 21 веке о нейроразнообразии, инклюзии — испанский стыд.

Объяснение от Леры Мандзюк

Извиняться юмористка не стала, но объяснила — она не имела своей целью оскорбить детей и преподавателей.

"Ничего плохого о детях с инвалидностью я не говорила и не имела в виду. Мне жаль, что возникло это недопонимание", — отметила стендапер и закрыла комментарии.

Реакция Леры Мандзюк на скандал. Скриншоты: Instagram/mandziuk.selera

Напомним, ранее мы писали, что певица KOLA пожаловалась на атаку ее нового клипа ботами. Также мы рассказывали, что Камалия неожиданно провела ревизию туалетов в Великобритании.