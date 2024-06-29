Камалія неочікувано провела ревізію британських туалетів

Співачка Камалія. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Співачка Камалія приїхала до столиці Великої Британії, де після початку повномасштабної війни живуть її доньки. Разом з колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, артистка відвідала один з заходів і влаштувала ревізію місцевим біотуалетам.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Камалії.

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Співачка з колишнім чоловіком завітали на щорічний шкільний спортивний день — змагання з легкої атлетики. Камалія показала на відео Мірабеллу та Арабеллу, які закінчують навчальний рік. Для заходу артистка обрала яскравий костюм з короткими шортами та топом.

В дописі Камалія згадала не тільки спортивні успіхи доньок. Артистка зняла на відео біотуалети, які були встановлені по периметру. Співачка рукою підняла сидіння та показала, в якому стані вбиральня.

Неочікуваний контент в соцмережах Камалії. Скриншоти: Instagram/kamaliyaofficial

Камалія в туалеті підіймала сидіння рукою. Скриншоти: Instagram/kamaliyaofficial

"Наприкінці дня вони залишалися чистими, і це чудово! Це нагадало мені, як важливо дотримуватися чистоти та поважати оточуючих нас людей і в нас вдома. Давайте будемо уважні один до одного і до нашого оточення", — закликала Камалія.

Камалія в захваті від стану туалетів у Великій Британії. Скриншоти: Instagram/kamaliyaofficial

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