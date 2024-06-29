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Камалія неочікувано провела ревізію туалетів у Великій Британії

29 червня 2024 23:11
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Стас Кожушко
Редактор
Камалія неочікувано провела ревізію британських туалетів
Співачка Камалія. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Камалія приїхала до столиці Великої Британії, де після початку повномасштабної війни живуть її доньки. Разом з колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, артистка відвідала один з заходів і влаштувала ревізію місцевим біотуалетам.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Камалії.

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Співачка з колишнім чоловіком завітали на щорічний шкільний спортивний день — змагання з легкої атлетики.  Камалія показала на відео Мірабеллу та Арабеллу, які закінчують навчальний рік. Для заходу артистка обрала яскравий костюм з короткими шортами та топом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В дописі Камалія згадала не тільки спортивні успіхи доньок. Артистка зняла на відео біотуалети, які були встановлені по периметру. Співачка рукою підняла сидіння та показала, в якому стані вбиральня.

Камалія в туалеті
Неочікуваний контент в соцмережах Камалії. Скриншоти: Instagram/kamaliyaofficial
Камалія в туалеті підіймає сидіння
Камалія в туалеті підіймала сидіння рукою. Скриншоти: Instagram/kamaliyaofficial

"Наприкінці дня вони залишалися чистими, і це чудово! Це нагадало мені, як важливо дотримуватися чистоти та поважати оточуючих нас людей і в нас вдома. Давайте будемо уважні один до одного і до нашого оточення", — закликала Камалія.

Камалія ревізія туалетів
Камалія в захваті від стану туалетів у Великій Британії. Скриншоти: Instagram/kamaliyaofficial

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Мішель Андраде розсекретила найдорожчий подарунок від таємничого коханого. Також ми розповідали, що відвідування Настею Каменських київського метрополітену розкритикували в соцмережах.

соцмережі
туалети
Камалія
українські зірки
Велика Британія

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