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Музиканти ТНМК зібрали розвідникам більше 2 мільйонів гривень

30 квітня 2024 11:41
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Музиканти ТНМК зібрали розвідникам більше 2 мільйонів гривень
Музиканти ТНМК та членами підрозділу. Фото: gur.gov.ua
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Підрозділ ГУР МО України, який спеціалізується на морських та річкових операціях, отримав від українського гурту "Танок на майдані Конґо" більше двох мільйонів гривень на придбання бойових катерів. ТНМК зібрали пожертви під час благодійного туру Європою, який відбувся у межах проекту "Катери для ГУР".

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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ТНМК підтримали волонтерську ініціативу 

Волонтерську ініціативу "Катери для ГУР" організував Благодійний фонд Діани Подолянчук. Завдяки внескам українців, акціям музикантів, блогерів, підприємців великий збір у 15 мільйонів гривень на придбання розвідникам плавзасобів закрито.

 

Музиканти ТНМК взяли у часть у волонтерському зборі
Музиканти ТНМК та членами підрозділу. Фото: gur.gov.ua

 

Музиканти ТНМК зібрали розвідникам на катери
Музиканти ТНМК та членами підрозділу. Фото: gur.gov.ua

 

Фагот долучився до збору
"Фагот". Фото: gur.gov.ua

Минулого року з нагоди Дня Воєнної розвідки України стартував благодійний проект"Fight For Freedom", у межах якого волонтери зібрали 15 мільйонів гривень на закупівлю катерів для спецпризначенців ГУР МО України.

Проект "Fight For Freedom" реалізується "Благодійним фондом Діани Подолянчук" для потреб військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, дизайнер Андре Тан жорстко звернувся до українців. А співачка Настя Каменських зібрала мільйон гривень для українських військових.

Фагот
українські зірки
зірки
ГУР

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