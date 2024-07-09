Фагот признался, почему перестал общаться с родным братом

Музыкант Олег Фагот Михайлюта. Фото: скриншот с интервью

Музыкант и фронтмен группы "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) прокомментировал непростые отношения с родным братом, проживающим в Харькове. Несмотря на то, что россияне ежедневно атакуют его родной город, мужчина продолжает быть поклонником СССР.

Об этом артист рассказал в интервью Славе Демину.

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Фагот о родном брате

Исполнитель рассказал, что после распада СССР у его старшего брата кардинально изменилась жизнь. У мужчины прекрасно обстояли дела в советское время, однако он не смог приспособиться к новым реалиям.

После начала войны Фагот вообще разорвал с ним любое общение из-за того, что после начала войны он не признал свои ошибки. Даже несмотря на то, что россияне ежедневно уничтожают его родной город Харьков, он до сих пор ностальгирует по советским временам.

"Он живет в ностальгии. В СССР у него было все "на мази", но потом он не смог адаптироваться. Понять можно каждого, но он не может признать свои ошибки. Когда на твой район прилетает ракета, когда твой родной Харьков сравнивают с землей, а ты не можешь признать, что ошибся — я тебе не помогу", — поделился артист.

Напомним, ранее артист рассказал о смерти своего побратима. А также группа ТНМК собрала для военных 2 млн гривен.