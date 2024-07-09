Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Не умеет признавать ошибки — Фагот резко высказался о родном брате, который скучает по СССР arrow

Не умеет признавать ошибки — Фагот резко высказался о родном брате, который скучает по СССР

9 июля 2024 18:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фагот признался, почему перестал общаться с родным братом
Музыкант Олег Фагот Михайлюта. Фото: скриншот с интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Музыкант и фронтмен группы "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) прокомментировал непростые отношения с родным братом, проживающим в Харькове. Несмотря на то, что россияне ежедневно атакуют его родной город, мужчина продолжает быть поклонником СССР.

Об этом артист рассказал в интервью Славе Демину.

Читайте также:

Фагот о родном брате

Исполнитель рассказал, что после распада СССР у его старшего брата кардинально изменилась жизнь. У мужчины прекрасно обстояли дела в советское время, однако он не смог приспособиться к новым реалиям.

После начала войны Фагот вообще разорвал с ним любое общение из-за того, что после начала войны он не признал свои ошибки. Даже несмотря на то, что россияне ежедневно уничтожают его родной город Харьков, он до сих пор ностальгирует по советским временам.

"Он живет в ностальгии. В СССР у него было все "на мази", но потом он не смог адаптироваться. Понять можно каждого, но он не может признать свои ошибки. Когда на твой район прилетает ракета, когда твой родной Харьков сравнивают с землей, а ты не можешь признать, что ошибся — я тебе не помогу", — поделился артист.

Напомним, ранее артист рассказал о смерти своего побратима. А также группа ТНМК собрала для военных 2 млн гривен.

СССР семья отношения Фагот украинские звезды война в Украине Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных