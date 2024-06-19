Арешт Тімберлейка - подробиці скандалу

Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters

У Джастіна Тімберлейка, якого заарештували за керування у нетверезому стані, перші думки були про світовий тур. Джастін Тімберлейк був на вечірці у готелі. Після того, як він залишив її і сів за кермо, він проїхав на знак "Стоп", що помітили поліцейські, його почали переслідувати. Співак намагався втекти, але зрештою його зупинили.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Тімберлейк питався втекти від поліції

Співробітники поліції провели тест на тверезість, за результатами якого Тімберлейка затримали. Також співака попросили пройти алкотестер, але Джастін Тімберлейк відмовився це робити.

Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters

Співробітник поліції, який затримав Тімберлейка за водіння у нетверезому стані, не впізнав музиканта. "Джастін сказав собі під ніс: "Це зіпсує тур" . Поліцейський запитав: "Який тур?". Джастін сказав: "Світове турне".

Інсайдер зазначає, що Тімберлейк якийсь час не пив, схуд і вів здоровіший спосіб життя перед запуском свого світового туру Forget Tomorrow.

"Джастін був напружений через драму з Брітні, яка сталася наприкінці минулого року, і деякі з нас помітили, що він випив більше. Він взагалі не алкоголік, але йому порадили трохи випити, щоб мати чисту голову, коли має справу з будь-якими публічними суперечками, оскільки його звинуватили в тому, що він погано поводився із Брітні та Джанет Джексон", — розповіло джерело.

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс втретє розлучилася. А раніше ми писали про співачку, яку заарештували в Амстердамі.