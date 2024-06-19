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Не впізнав зірку — стали відомі нові подробиці арешту Джастіна Тімберлейка

19 червня 2024 13:22
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Арешт Тімберлейка - подробиці скандалу
Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У Джастіна Тімберлейка, якого заарештували за керування у нетверезому стані, перші думки були про світовий тур. Джастін Тімберлейк був на вечірці у готелі. Після того, як він залишив її і сів за кермо, він проїхав на знак "Стоп", що помітили поліцейські, його почали переслідувати. Співак намагався втекти, але зрештою його зупинили.

Про це пише Daily Mail.

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Співробітники поліції провели тест на тверезість, за результатами якого Тімберлейка затримали. Також співака попросили пройти алкотестер, але Джастін Тімберлейк відмовився це робити.

 

Співак Джастін Тімберлейк
Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters

 

Співробітник поліції, який затримав Тімберлейка за водіння у нетверезому стані, не впізнав музиканта. "Джастін сказав собі під ніс: "Це зіпсує тур" . Поліцейський запитав: "Який тур?". Джастін сказав: "Світове турне".

Інсайдер зазначає, що Тімберлейк якийсь час не пив, схуд і вів здоровіший спосіб життя перед запуском свого світового туру Forget Tomorrow.

"Джастін був напружений через драму з Брітні, яка сталася наприкінці минулого року, і деякі з нас помітили, що він випив більше. Він взагалі не алкоголік, але йому порадили трохи випити, щоб мати чисту голову, коли має справу з будь-якими публічними суперечками, оскільки його звинуватили в тому, що він погано поводився із Брітні та Джанет Джексон", — розповіло джерело.

Нагадаємо, співачка Брітні Спірс втретє розлучилася. А раніше ми писали про співачку, яку заарештували в Амстердамі.

Джастін Тімберлейк
закордонні зірки
скандал
арешт

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