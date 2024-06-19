У мережі з'явились фото Джастіна Тімберлейка з поліцейського відділку у наручниках

Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters

На ексклюзивних фото, отриманих ЗМІ, Джастіна Тімберлейка з затуманеними очима виводили з поліцейської дільниці Хемптона, де він провів ніч за водіння у нетверезому стані. Тімберлейк здавався спокійним, коли поліцейські вивели його у наручниках.

Про це пише Daily Mail.

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Після обвинувачення, коли йому було заборонено керувати транспортними засобами на рік у штаті Нью-Йорк, його звільнили без права внесення застави. Тімберлейк випивав з друзями в барі The American Hotel в Саг-Харборі, коли незадовго до 12:30 вирішив сісти за кермо свого BMW X7.

Співак Джастін Тімберлейк виходить з поліцейського відділку. Фото: T.E. McMorrow for DailyMail.com

Один зі свідків розповів, що Тімберлейк пив чужий напій за іншим столиком. Свідок розпов: "Він був розбитий. Перед закриттям, хтось піднявся, щоб піти до ванної кімнати, і залишив свій напій на столі. Коли чоловік повернувся, Тімберлейк пив напій. Хлопець каже: "Джастін, це мій напій!".

Тімберлейк сказав офіцерам, які заарештовували, що він випив "тільки одне мартіні", перш ніж "йти за друзями додому".

Співак Джастін Тімберлейк. Фото: Reuters

У поліцейському звіті, отриманому DailyMail.com, йдеться, що співака зупинили після того, як він проїхав повз знак "стоп", виходячи з ресторану. Офіцери сказали у своєму звіті, що знайшли його "в нетверезому стані".

Поліція описала, що у Тімберлейка були "скляні" очі, від нього сильно тхнуло алкоголем, була сповільнена мова та нездатність утримувати увагу.

Також кажуть, що він не тримався на ногах і провалив тест на тверезість. Після затримання та доставлення до місцевого відділення поліції він також відмовився проходити алкотестер. 26 липня він постане перед судом після звільнення без права внесення застави. За відмову від перевірки на алкотестер Тімберлейка позбавили водійських прав у штаті Нью-Йорк.

Нагадаємо, відому американську співачку затримали в аеропорті в Амстердамі. А раніше Джастін Тімберлейк здивував реакцією на вибачення Брітні Спірс.