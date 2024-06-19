Арест Тимберлейко - подробности скандала

Певец Джастин Тимберлейк. Фото: Reuters

У Джастина Тимберлейка, арестованного за управление в нетрезвом состоянии, первые мысли были о мировом туре. Джастин Тимберлейк был на вечеринке в отеле. После того, как он оставил ее и сел за руль, он проехал на знак "Стоп", что заметили полицейские, его начали преследовать. Певец пытался скрыться, но в конце концов его остановили.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сотрудники полиции провели тест на трезвость, по результатам которого Тимберлейка задержали. Также певца попросили пройти алкотестер, но Джастин Тимберлейк отказался это делать.

Певец Джастин Тимберлейк. Фото: Reuters

Сотрудник полиции, задержавший Тимберлейка за вождение в нетрезвом состоянии, не узнал музыканта. "Джастин сказал себе под нос: "Это испортит тур". Полицейский спросил: "Какой тур?". Джастин сказал: "Мировое турне".

Инсайдер отмечает, что Тимберлейк какое-то время не пил, похудел и вел более здоровый образ жизни перед запуском своего мирового тура Forget Tomorrow.

"Джастин был напряжен из-за драмы с Бритни, которая произошла в конце прошлого года, и некоторые из нас заметили, что он стал больше выпивать. Он вообще не алкоголик, но ему посоветовали немного выпить, чтобы иметь чистую голову, когда происходят публичные разборки, поскольку его обвинили в том, что он плохо обращался с Бритни и Джанет Джексон", — рассказал источник.

Напомним, певица Бритни Спирс в третий раз развелась. А раньше мы писали о певице, которую арестовали в Амстердаме.