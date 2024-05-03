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Не забув про річницю — Єфросиніна показала, як її привітав чоловік з фронту

3 травня 2024 22:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Чоловік телеведучої Маші Єфросиніною привітав її з річницею на тлі чуток про розлучення — фото
Українська телеведуча Маша Єфросиніна і її чоловік військовий Тимур Хромаєв. Фото: instagram/mashaefrosinina
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Зіркова пара Тимур Хромаєв та Маша Єфросиніна світкують 22 роки з моменту знайомства. Чоловік привітав свою кохану розкішним букетом з червоних троянд.

Зірка виклала фото в Instagram.

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Військовий Тимур Хромаєв надіслав Маші Єфросиніній букет з передової

Вони одружилися у 2003 році. 3 травня 2024 вони відзначають 22 роки з моменту знайомства. Зранку телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що отримала привітання від коханого. 

Військовий Тимур Хромаєв, який зараз знаходиться на Запорізькому напрямку, надіслав своїй дружині величезний букет червоних троянд. 

"На Запорізькому напрямку не тільки мочать нечисть, а й пам'ятають важливі дати", — написала Маша.

Букет від чоловіка Маші Єфросиніної. Фото: instagram/mashaefrosinina
Букет від чоловіка Маші Єфросиніної. Фото: instagram/mashaefrosinina

У пари є двоє дітей — вже доросла донька Нана і син Тимур. Однак після рішення Хромаєва вступити в лави військових, він бачить сім'ю нечасто.

Нині чоловік Маші Єфросиніної воює на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київського ТрО. Він — командир роти. Його спрямування — безпілотники та радіоелектронна боротьба. 

Нагадаємо, співачка Анна Трінчер розповіла про що сказане жалкує в інтерв'ю з Машею Єфросиніною. Також  телеведуча зізналась, що тримає образу на артистку Христину Соловій.

ЗСУ
родина
подарунки
Маша Єфросініна
Тимур Хромаєв
українські зірки
кохання

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