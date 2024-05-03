Чоловік телеведучої Маші Єфросиніною привітав її з річницею на тлі чуток про розлучення — фото

Українська телеведуча Маша Єфросиніна і її чоловік військовий Тимур Хромаєв. Фото: instagram/mashaefrosinina

Зіркова пара Тимур Хромаєв та Маша Єфросиніна світкують 22 роки з моменту знайомства. Чоловік привітав свою кохану розкішним букетом з червоних троянд.

Зірка виклала фото в Instagram.

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Вони одружилися у 2003 році. 3 травня 2024 вони відзначають 22 роки з моменту знайомства. Зранку телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що отримала привітання від коханого.

Військовий Тимур Хромаєв, який зараз знаходиться на Запорізькому напрямку, надіслав своїй дружині величезний букет червоних троянд.

"На Запорізькому напрямку не тільки мочать нечисть, а й пам'ятають важливі дати", — написала Маша.

Букет від чоловіка Маші Єфросиніної. Фото: instagram/mashaefrosinina

У пари є двоє дітей — вже доросла донька Нана і син Тимур. Однак після рішення Хромаєва вступити в лави військових, він бачить сім'ю нечасто.

Нині чоловік Маші Єфросиніної воює на Запорізькому напрямку в 112-й бригаді київського ТрО. Він — командир роти. Його спрямування — безпілотники та радіоелектронна боротьба.

Нагадаємо, співачка Анна Трінчер розповіла про що сказане жалкує в інтерв'ю з Машею Єфросиніною. Також телеведуча зізналась, що тримає образу на артистку Христину Соловій.