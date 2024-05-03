Муж телеведущей Маши Ефросининой поздравил ее с годовщиной на фоне слухов о разводе.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина и ее муж военный Тимур Хромаев. Фото: instagram/mashaefrosinina

Звездная пара Тимур Хромаев и Маша Ефросинина отмечают 22 года с момента знакомства. Муж поздравил свою любимую роскошным букетом из красных роз.

Звезда выложила фото в Instagram.

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Они поженились в 2003 году. 3 мая 2024 года они отмечают 22 года с момента знакомства. Утром телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что получила поздравление от любимого.

Военный Тимур Хромаев, который сейчас находится на Запорожском направлении, прислал своей жене огромный букет красных роз.

"На Запорожском направлении не только мочат нечисть, но и помнят важные даты", — написала Маша.

Букет от мужа Маши Ефросининой. Фото: instagram/mashaefrosinina

У пары есть двое детей — уже взрослая дочь Нана и маленький сын Тимур. Однако после решения Хромаева вступить в ряды военных, он видит семью нечасто.

В настоящее время муж Маши Ефросининой воюет на Запорожском направлении в 112-й бригаде киевского ТрО. Он командир роты. Его направление — беспилотники и радиоэлектронная борьба.

Напомним, певица Анна Тринчер рассказала о чем сказанном сожалеет в интервью с Машей Ефросининой. Также телеведущая призналась, что держит обиду на артистку Кристину Солову.