Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Не забыл о годовщине — Ефросинина показала, как ее поздравил муж с фронта arrow

Не забыл о годовщине — Ефросинина показала, как ее поздравил муж с фронта

3 мая 2024 22:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Муж телеведущей Маши Ефросининой поздравил ее с годовщиной на фоне слухов о разводе.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина и ее муж военный Тимур Хромаев. Фото: instagram/mashaefrosinina
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Звездная пара Тимур Хромаев и Маша Ефросинина отмечают 22 года с момента знакомства. Муж поздравил свою любимую роскошным букетом из красных роз.

Звезда выложила фото в Instagram.

Читайте также:

Военный Тимур Хромаев прислал Маше Ефросининий букет с передовой

Они поженились в 2003 году. 3 мая 2024 года они отмечают 22 года с момента знакомства. Утром телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что получила поздравление от любимого.

Военный Тимур Хромаев, который сейчас находится на Запорожском направлении, прислал своей жене огромный букет красных роз.

"На Запорожском направлении не только мочат нечисть, но и помнят важные даты", — написала Маша.

Букет от мужа Маши Ефросининой. Фото: instagram/mashaefrosinina
Букет от мужа Маши Ефросининой. Фото: instagram/mashaefrosinina

У пары есть двое детей — уже взрослая дочь Нана и маленький сын Тимур. Однако после решения Хромаева вступить в ряды военных, он видит семью нечасто.

В настоящее время муж Маши Ефросининой воюет на Запорожском направлении в 112-й бригаде киевского ТрО. Он командир роты. Его направление — беспилотники и радиоэлектронная борьба.

Напомним, певица Анна Тринчер рассказала о чем сказанном сожалеет в интервью с Машей Ефросининой. Также телеведущая призналась, что держит обиду на артистку Кристину Солову.

ВСУ
семья
подарки
Маша Ефросинина
Тимур Хромаев
украинские звезды
любовь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней