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Небесна ніжність — зірка "Гри престолів" знялась для обкладинки відомого глянця

23 січня 2024 15:41
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Небесна ніжність — зірка "Гри престолів" знялась для обкладинки відомого глянця
Софі Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Акторка Софі Тернер, яка стала популярною зіркою після зйомок у серіалі "Гра престолів", знялась для десятої ювілейної обкладинки Harper’s Bazaar Germany. Для неї підібрали блакитну сукню від відомого бренду.

Бренд поділився знімками в instagram.

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Софі Тернер знялась для Harper’s Bazaar Germany

Популярна акторка Софі Тернер стала обличчям обкладинки ювілейного номеру Harper’s Bazaar Germany — вони святкують  десятиріччя.

Софі Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
Софі Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany

Щоб пікреслити природньо білосніжну шкіру та рудовате волосся акторки, стилісти підібрати сукню кольору небесної блакиті від люксового бренду Louis Vuitton.

"Дякую Harper’s Bazaar Germany за те, що дозволили мені знову пережити та відсвяткувати останні 10 років мого дорогого друга Nicolas Ghesquière на Louis Vuitton. Я постійно надихаюся і захоплююся не тільки його дизайном, але й тим, як він щасливими тих, хто вдягає його вироби", — написала акторка. 

Софі Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
Софі Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
Софі Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
Софі Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
Софі Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
Софі Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
Софі Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
Софі Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany

Раніше актор серіалу "Гра престолів" Кіт Герінгтон та інші зірки завітали на показ Fendi.

Також зірка "Гри престолів" поділився подробицями життя після розлучення.

Louis Vuitton
мода
актори
Гра престолів
закордонні зірки
фотосесія

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