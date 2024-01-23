Небесная нежность — звезда "Игры престолов" снялась для обложки известного глянца

Софи Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany

Актриса Софи Тернер, ставшая популярной звездой после съемок в сериале "Игра престолов", снялась для десятой юбилейной обложки Harper's Bazaar Germany. Для нее подобрали голубое платье от известного бренда.

Бренд поделился фотографиями в instagram.

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Софи Тернер снялась для Harper's Bazaar Germany

Популярная актриса Софи Тернер стала лицом обложки юбилейного номера Harper's Bazaar Germany — они празднуют дестилетие.

Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany

Чтобы подчеркнуть естественно белоснежную кожу и рыжеватые волосы актрисы, стиилсты подобрали для нее платье цвета небесной голубизны от люксового бренда Louis Vuitton.

"Спасибо Harper's Bazaar Germany за то, что позволили мне снова пережить и отпраздновать последние 10 лет моего дорогого друга Nicolas Ghesquière на Louis Vuitton. Я постоянно вдохновляюсь и восхищаюсь не только его дизайном, но и тем, как счастливы те, кто одевает его изделия", — написала актриса.

Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany

Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany

Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany

Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany

Ранее актер сериала "Игра престолов " Кот Герингтон и другие звезды посетили показ Fendi.

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