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Небесная нежность — звезда "Игры престолов" снялась для обложки известного глянца

23 января 2024 15:41
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Небесная нежность — звезда "Игры престолов" снялась для обложки известного глянца
Софи Тернер для Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актриса Софи Тернер, ставшая популярной звездой после съемок в сериале "Игра престолов", снялась для десятой юбилейной обложки Harper's Bazaar Germany. Для нее подобрали голубое платье от известного бренда.

Бренд поделился фотографиями в instagram.

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Софи Тернер снялась для Harper's Bazaar Germany

Популярная актриса Софи Тернер стала лицом обложки юбилейного номера Harper's Bazaar Germany — они празднуют дестилетие.

Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper's Bazaar Германия
Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany

Чтобы подчеркнуть естественно белоснежную кожу и рыжеватые волосы актрисы, стиилсты подобрали для нее платье цвета небесной голубизны от люксового бренда Louis Vuitton.

"Спасибо Harper's Bazaar Germany за то, что позволили мне снова пережить и отпраздновать последние 10 лет моего дорогого друга Nicolas Ghesquière на Louis Vuitton. Я постоянно вдохновляюсь и восхищаюсь не только его дизайном, но и тем, как счастливы те, кто одевает его изделия", — написала актриса.

Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper's Bazaar Германия
Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper's Bazaar Германия
Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper's Bazaar Германия
Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany
Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper's Bazaar Германия
Софи Тернер для Harper's Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar Germany

Ранее актер сериала "Игра престолов " Кот Герингтон и другие звезды посетили показ Fendi.

Также звезда "Игры престолов" поделился подробностями жизни после развода.

Louis Vuitton
мода
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Игра престолов
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фотосессия

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